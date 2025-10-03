Anguiano, un pueblo con mujeres al mando Por primera vez en la localidad del Najerilla coinciden una alcaldesa, una jueza de paz y una alguacila, además de otros cargos femeninos

De izquieda a derecha, Minerva Sáenz (jueza de paz), Gemma López (alcaldesa) y Marta Quintanar (alguacila), con Anguiano al fondo, en la tarde del pasado miércoles.

Que el pasado domingo danzara con zancos por primera vez en más de cuatro siglos una mujer en Anguiano fue un acontecimiento, pero tal vez más fuera del pueblo. Dentro, el protagonismo de la mujer no solo se ha normalizado sino que se percibe como natural, como si allí la desigualdad de género se hubiera superado hace muchos años. Cuando Gemma López Hernáez accedió a la Alcaldía en 2015, fue la primera mujer en dirigir el Ayuntamiento de Anguiano. Minerva Sáenz Díez, en 2021, fue la primera jueza de paz. Y, más recientemente, Marta Quintanar se ha convertido en la primera alguacila. No son las únicas mujeres con puestos relevantes de la localidad, también ejercen una médica, enfermeras, maestras, cartera, panadera, ganaderas…

«Como mujer y madre he tenido la visión de implantar servicios en el colegio como el de madrugadores y el comedor para conciliar la vida laboral y familiar» Gemma López Hernáez Alcaldesa de Anguiano

«Siempre he sido muy inquieta y he estado vinculada a asociaciones, hasta que llegó un momento en que pensé que la mejor forma de responder a las inquietudes que tenía en la cabeza era involucrarme en el Ayuntamiento, que es el órgano en el que se toman las decisiones», explica Gemma López, quien anuncia que, cuando deje el cargo, regresará al asociacionismo. Antes fue vicepresidenta de la asociación cultural Aidillo.

«Me apeteció estar involucrada con el pueblo y lo solicité. Y desde que me nombraron estoy súper orgullosa de ver que se confía en mí» Minerva Sáenz Díez Jueza de paz de Anguiano

El mundo rural ha pasado de sufrir la despoblación con un papel secundario de la mujer a que sea esta la dinamizadora y emprendedora de los pueblos. En Anguiano, Victoria Mateo estableció su proyecto La Casa de la Mermelada. «Yo vivo en el pueblo porque estaba decidida a afincarme aquí. Como mujer y madre, he tenido la visión de implantar servicios en el colegio como el de madrugadores y el comedor para intentar conciliar la vida laboral y familiar», expone la alcaldesa, y añade que se ha notado en que parejas jóvenes con hijos se han asentado en el municipio. «Aquí puedes vivir divinamente, Anguiano es el mejor lugar para vivir o esto estamos intentando», señala López.

«Me interesó el trabajo porque así puedo vivir aquí. Las mujeres estamos muy involucradas en el pueblo» Marta Quintanar Ayudante de alguacil

Minerva Sáenz vio el anuncio de la vacante de juez de paz y sintió curiosidad. «Me apeteció estar involucrada con el pueblo y lo solicité. Y desde que me nombraron, estoy superorgullosa de ver que se confía en mí», declara Minerva Sáenz. El juez de paz es una figura que se reconoce como honesta, objetiva y equitativa por toda la localidad. Minerva fue elegida por unanimidad del Pleno, compuesto por PSOE y PP. «Es una responsabilidad y un compromiso», reconoce Minerva. Para ella la coincidencia actual de que haya una primera alcaldesa, jueza de paz y alguacila en Anguiano supone «alegría y emoción, aunque sea una casualidad, aunque las casualidades… a veces por algo son».

Ampliar Marta, Gemma y Minerva pasean por la Cuesta de los Danzadores. Justo Rodríguez

«Muy involucradas»

Marta Quintanar es ayudante del alguacil y se dedica a limpiar las calles y mantener la localidad. Ella fue contratada por el Ayuntamiento gracias a una subvención de empleo. «Me interesó el trabajo porque así puedo vivir aquí», admite Marta, que ni se había dado cuenta de ser la primera mujer que ejercía en el cargo. «Las mujeres estamos muy involucradas en el pueblo», subraya la alguacila. Y todas coinciden en que la participación femenina es activa. «Siempre hay una mano. También de hombres, pero más de mujeres. Cuando se ofrecen actividades, las que más participan siempre son las mujeres, que participan y colaboran mucho», coinciden las tres mujeres.

