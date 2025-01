El príncipe Harry llega a un acuerdo con los periódicos de Murdoch tras obtener una disculpa

R. C.

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de enero 2025, 11:56 Comenta Compartir

El juicio por la demanda que el príncipe Harry interpuso contra el grupo de periódicos de Rupert Murdoch en 2019 por haber obtenido ilegalmente información privada sobre él entre 1996 y 2011 fue cancelado ayer tras haber llegado a un acuerdo. El duque de Sussex alcanzó un pacto extrajudicial con News Group Newspaper tras haber obtenido una disculpa y que la compañía reconociera los hechos el día que comenzaba el juicio.

El hijo menor de Carlos III llevó al tabloide The Sun y al desaparecido News of the World, ambos pertenecientes al magnate Rupert Murdoch, ante el Tribunal Superior de Londres por prácticas ilegales para lograr información sobre su persona durante dos décadas. Escuchas ilegales, detectives privados y el hackeo de su teléfono estarían entre las artimañas utilizadas para inmiscuirse en la privacidad del nieto de Isabel II. Además de Harry, hasta 40 rostros conocidos habían puesto en manos de la justicia este tipo de abusos, entre ellos Elton John o Hugh Grant.

El marido de Meghan Markle se había resistido a seguir los pasos del resto de víctimas, incluido su hermano Guillermo, que alcanzaron acuerdos extrajudiciales. «Una de las principales razones para llevar esto adelante es la rendición de cuentas, porque soy la última persona que realmente puede lograrlo», dijo a The New York Times en diciembre. El acuerdo se consiguió ayer después de «discusiones muy intensas en los últimos días», según reflejó Anthony Hudson, letrado de NGN.

Disputa legal y familiar

Es por lo que ayer se leyó un comunicado del grupo de periódicos de Murdoch reconociendo las prácticas ilegales y ofreciendo sus disculpas al príncipe Harry. Además, David Sherborne, abogado hijo menor de Carlos y Diana, precisó que NGN pagará «daños sustanciales». Por su parte, lord Tom Watson también ha resuelto su demanda mediante un acuerdo en las últimas horas.

Se pone así punto final a una disputa legal que también ha sido motivo de fricciones entre el príncipe Harry y su familia tras conocerse que su padre se había opuesto a la demanda.

Pero Harry sostenía que los abusos se habían producido durante su época más oscura, mientras gestionaba la muerte de su madre en un accidente en París y su propia presión mediática constante. Tanto es así que, en sus memorias, el hijo de Carlos III llegó a comparar el impacto del magnate australiano en su vida con las amenazas de los talibanes. «Su misión no es el dinero sino llegar a la verdad», ratificaron sus abogados cuando el Harry insistía en llegar a juicio.