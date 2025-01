Naty Abascal, Nieves Álvarez, María Pombo y Lola Lolita arropan a Jorge Redondo en un desfile de cine

Gloria Salgado Madrid Domingo, 26 de enero 2025, 00:10 Comenta Compartir

Jorge Redondo conoció a la actriz Marisa Berenson en una entrega de premios en Madrid. Un evento en el que el codiciado modista quedó prendado de la icónica actriz, convirtiéndose en la inspiración para su última colección de Costura de Redondo Brand que, como no podía ser de otra manera, ha bautizado como 'Marisa'. «Me encanta que siempre ha tenido su estilo personal, rompe con todo lo tradicional y mezcla de manera excepcional. Me inspira muchísimo su naturalidad y frescura», explica Redondo sobre su musa, que también lo fue, entre otros, de Halston y de Luchino Visconti.

'Marisa' es una oda a la sofisticación y al espíritu del cine de los años 60 y 70. Los vestidos dominan la colección, destacando por su feminidad, audacia y el sello inconfundible de la firma. Destacan elementos recurrentes como lazos y corazones, símbolos que evocan el carácter magnético de Berenson. La riqueza artesanal volvió a ser el pilar fundamental de la propuesta. Bordados en cristales, lentejuelas 3D y terciopelos de algodón y viscosa adornaron cada prenda, en tejidos clásicos de la casa como los tafetanes, tules y gasas.

Para poner la guinda a sus maravillosas piezas, Redondo realizó una colaboración con el escultor textil Betto García para tres tocados en los que destacaba la maestría artesanal del valenciano, que moldeó grandes volúmenes que realzan la feminidad con materiales ligeros y translúcidos que aportan sofisticación.

La localización del evento fue secreta hasta el último minuto: un impresionante escenario cinematográfico con aires neoyorquinos en las afueras de Madrid hasta donde llegaron decenas de coches con los 140 invitados. Un lugar de ensueño en homenaje a los orígenes neoyorquinos de Berenson. Inspirado en el cine y en la ciudad que la vio nacer, los estudios cinematográficos elegidos recrearon el espíritu de los años dorados del cine. Además, París y Marruecos, donde reside en la actualidad la actriz, también desempeñaron un papel fundamental, aportando matices culturales en la exquisita cena ofrecida en una mesa imperial situada en el centro del estudio, con una imponente puesta en escena.

Un desfile en el que se congregaron algunas de las principales celebridades y prescriptoras de moda nacionales. Personalidades tan destacadas como Naty Abascal, Nieves Álvarez y Pilar Rubio, actrices de la talla de María Valverde, Cecilia Suárez, Mireia Oriol y Clara Lago o 'influencers' como María Pombo y Lola Lolita. Todas ellas quedaron ensimismadas por el magnetismo de las piezas de Redondo y su capacidad para conjugar tradición, innovación y un impecable dominio del lenguaje estético.

Una propuesta que no sólo encandiló a los presentes, sino a la propia Berenson, nieta de la gran Elsa Schiaparelli, que además de publicar en sus redes sociales el desfile, mandó un mensaje a Redondo a través de una amiga común. «Fue realmente cariñosa y adorable. Me siento feliz. Me muero por tomar un café con ella», detalla emocionado antes de añadir que todavía sigue «en shock».

Con 'Marisa', Jorge Redondo no solo rinde tributo a una figura que marcó la historia de la moda, sino que también da un paso más en la consolidación a nivel internacional de su firma, fiel a su mantra de que «más es más».

