Esquerra abre la puerta a facilitar la designación de Iceta como senador El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, atiende a los medios tras visitar a Junqueras en la prisión de Soto del Real. / EFE El vicepresidente de la Generalitat invita al líder de los socialistas catalanes a visitar a Oriol Junqueras en prisión CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 11 mayo 2019, 20:45

La elección de Miquel Iceta como senador autonómico en representación del Parlamento catalán sigue en el aire, lo que frustraría la intención de Pedro Sánchez de que el dirigente socialista catalán sea el próximo presidente del Senado. Iceta no es senador, por lo que necesita superar la votación que tendrá lugar en la Cámara autonómica el próximo jueves para sustituir a José Montilla. De momento, solo tiene asegurados los votos favorables del PSC y los comunes. Los socialistas necesitan el apoyo de Ciudadanos y que ERC y JxCat no voten en contra al unísono. Hasta la fecha, las fuerzas secesionistas se habían mostrado inflexibles, pero Esquerra abrió este sábado por primera vez la mano.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras reunirse con Oriol Junqueras en Soto del Real, no descartó que Esquerra pueda acabar facilitando la designación del socialista. «Tomaremos una decisión en los próximos días, pero es evidente que no estamos ante una situación normal de un senador por otro. Cualquier paso que se haga tendría que ser hacia la normalización y sacar la política de los tribunales», señaló Aragonès, menos contundente que Sergi Sabrià, presidente del grupo republicano en la Cámara catalana y que hasta ahora llevaba la voz cantante en este asunto.

Iceta fue muy claro el jueves pasado desde el Parlament, cuando advirtió a los independentistas de que no está dispuesto a «mercadear» su designación. En la misma línea, Pedro Sánchez avisó a JxCat y ERC que supondría un mal comienzo de legislatura, en la que debería abrirse algún tipo de diálogo entre Madrid y Barcelona, que Iceta fuera vetado. Aragonès replicó que no lo pone como «condición» 'sine qua non', pero sí insistió frente a la cárcel madrileña que sería un «gesto a tener muy en cuenta» que el líder del PSC acudiera a prisión a visitar a Oriol Junqueras.