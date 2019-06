DIRECTO: Hermoso de Mendoza ya es alcalde de Logroño Unidas Podemos apoya al candidato socialista y entra en el Gobierno con una Concejalía MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Sábado, 15 junio 2019, 13:05

12.35. Pablo Hermoso de Mendoza ya es alcalde de Logroño tras jurar el cargo y recibir la vara de mando de manos de la anterior alcaldesa, Cuca Gamarra..

12.33. Resultados: Pablo Hermoso, 14 votos. Contado Escobar, 9. Julián San Martín, 4.

12.35. La mesa de edad abre la urna y comprueba las papeletas. Toca contar.

12.30. Van metiendo las papeletas en una urna que pasa por la mesa una ordenanza.

12.29. Los concejales votan ahora en papeleta secreta.

12.27. La mesa pregunta a los cabeza de lista se aceptan ser candidatos. Pablo hermoso, sí. Conrado Escobar, sí. Julián San Martín, sí. Ni Zúñiga ni Antoñanzas aceptan.

12.25. Constituida la Corporación. empieza el trámite para para designar alcalde

12.22. Entre el público, la alcaldesa saliente, Cuca Gamarra, conversa con el socialista Paco Ocón.

12.16. Turno para Pablo Hermoso de Mendoza, a punto de convertirse en alcalde de Logroño.

12.15. Jura Conrado Escobar, llamado a ser el líder de la oposición desde su puesto de cabeza de lista del Partido Popular.

12.13. Amaia Castro (UP) promete pero poniendo antes de la fórmula 'Por las que ya no están y por las que no tienen voz, prometo....'

12.08. Empieza la entrega de medallas. Lee los nombres Patricia Lapeña, pone las medallas Zúñiga.

12.07. Se habla de la acreditación, ya se han comprobado las credenciales. patricia Lapeña lee los nombres de los ediles con las que se constituye la corporación. La relación ha comenzado por Josu Ahedo y finaliza por Zúñiga tras seguir orden alfabético.

12.05. Se constituye la mesa. Habla la secretaria municipal, Mercedes López, sobre la formación de la mesa de edad, que se forma con José Manuel Zúñiga y Patricia Lapeña.

11.55. El salón del pleno ya está lleno. Han sido minutos de saludos de todos con todos y muchos de ellos todavía no han ocupado sus asientos. Se entremezclan los componentes de la antigua y próxima corporación, con invitados varios.

11.40. Unidas Podemos apoyarán a Hermoso de Mendoza y entrarán en el Gobierno municipal con una Concejalía

11.30. En la foto, el exalcalde de Logroño, Tomás Santos, con el nuevo alcalde de Ábalos, Vicente Urquía, presentes en la toma de posesión de su compañero socialista.

11.10. La cita es a las doce del mediodía. ¿Qué puede esperarse de esta sesión? Pues, a tenor de lo sucedido, por ejemplo, hace cuatro años, a esa hora, la secretaria general del pleno llamará a constituir la mesa de edad, que previsiblemente formen los concejales José Manuel Zúñiga, como edil más mayor, y Patricia Lapeña, como la más joven. Ellos llevarán buena parte del peso de la sesión extraordinaria

Para la constitución del nuevo Consistorio se comprueban las credenciales presentadas, previamente expedidas por la Junta Electoral de Zona y se declara constituida con la relación de los nombres de los ediles. A continuación, se lleva a cabo la promesa o juramento del cargo y, en este caso José Manuel Zúñiga y Patricia Lapeña irán colocando a cada concejal la medalla de la Corporación.

El siguiente paso es la elección del alcalde. El artículo 196 de la Ley Electoral establece que pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas y, si alguno obtiene la mayoría absoluta de los votos, es proclamado electo, mientras que si ninguno logra esa mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio.

Fue Gonzalo Peña, saliente ahora de Cambia Logroño, quien tuvo que leer esta disposición hace cuatro años, así como su compañera Nieves Solana, quien advirtió que la mesa iba a preguntar a los señores concejales que fueron cabeza de lista si aceptaban o no la candidatura. En aquella ocasión, todos quisieron postularse menos Julián San Martín, de Cs, que había acordado el voto en blanco con el Partido Popular. Tras las votaciones, Cuca Gamarra obtuvo 11 votos; Beatriz Arraiz, 7; Gonzalo Peña, 4 y Rubén Antoñanzas, 1. Con ese resultado, se proclamó Gamarra y, a continuación, prometió y se le entregó el bastón de mando.

¿Y esta vez? Con este método, cada cabeza de lista se votaría a sí mismo, menos el PR+ que votará al concejal socialista, a Pablo Hermoso de Mendoza, pacto mediante.

Y ello porque a lo largo del día de ayer Zúñiga aún tenía intenciones de votarse a sí mismo,. De confirmarse, Hermoso de Mendoza tendría 12; Conrado Escobar, 9; Julián San Martín (también él indicó su intención de aceptar la candidatura y votarse a sí mismo), 4 y José Manuel Zúñiga, 2.

Y, tras la toma de posesión y ya con el bastón de mando, el alcalde tendrá ocasión de dirigirse a los asistentes al acto.

11.00. Buenos días. Todo listo para que se constituya el nuevo pleno del Ayuntamiento de Logoño que, salvo sorpresa mayúscula, convertirá a Pablo Hermoso de Mendoza en el nuevo alcalde la capital riojana.