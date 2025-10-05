LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cultivo de pitaya en la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' en El Ejido (Almería) EFE

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

A pesar de los desafíos recientes, España se posiciona como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%

E.M

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El sector agroalimentario español presenta «un marcado tono expansivo» en 2025 y consolida la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2023. Factores como la ... contención de los costes de producción, la mejora de la meteorología y el repunte de la demanda están favoreciendo un incremento sostenido tanto de la producción como de las exportaciones, «que ya se sitúan en niveles prepandemia», tal y como recoge el último Informe Sectorial Agroalimentario de CaixaBank Research publicado esta misma semana. Otra de las conclusiones es que la industria agroalimentaria también muestra una tendencia «muy favorable» por la reactivación de la producción y el dinamismo de su mercado laboral, aunque persisten retos como los fenómenos extremos asociados al cambio climático y, textualmente, el creciente proteccionismo comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  3. 3

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10 Baldosas arregladas, suciedad, colapso en urgencias... las quejas de hoy del teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia