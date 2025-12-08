Repsol y HitecVision fusionan sus negocios de petróleo y gas con TotalEnergies en Reino Unido

El sector energético del Reino Unido dará un salto relevante en 2026 con la creación de NEO NEXT+, una nueva gran empresa que nacerá de ... la integración entre NEO NEXT Energy -participada por Repsol y el fondo noruego HitecVision- y el negocio de petróleo y gas de TotalEnergies en aguas británicas. Esta alianza empresarial refuerza el papel del Mar del Norte como una fuente clave para el suministro en un momento en el que Reino Unido busca reforzar su seguridad energética y reducir dependencia exterior.

La nueva compañía aspira a superar los 250.000 barriles diarios de producción en 2026, lo que la situará entre los mayores operadores de la región. En una cuenca madura como el Mar del Norte —donde muchos yacimientos están avanzados en su vida útil— operar con mayor escala es fundamental para reducir costes, compartir infraestructuras y mantener la rentabilidad.

Tras esta operación, la energética francesa será el principal accionista con el 47,5%, seguida de HitecVision (28,875%) y Repsol (23,625%). Además, TotalEnergies asumirá hasta 2.300 millones de dólares en obligaciones de desmantelamiento de instalaciones futuras, lo que mejorará los flujos de caja de NEO NEXT+ y liberará recursos para invertir en nuevos desarrollos.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, destacó que la fusión supone «otro gran paso adelante» en la estrategia de NEO NEXT y que la combinación de fuerzas permitirá competir mejor en el complejo entorno del Mar del Norte. Además, señaló que la operación encaja en la estrategia de Repsol para centrarse en proyectos de mayor margen y aumentar el valor para los accionistas.

Si la operación recibe la aprobación de las autoridades, NEO NEXT+ nacerá durante la primera mitad de 2026 como un actor decisivo para mantener la producción nacional de petróleo y gas. Su mayor tamaño y eficiencia pueden contribuir a estabilizar la oferta energética del país mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias.