La autoridad fiscal achaca al rescate de cajas y autopistas el desvío del déficit estatal
AIReF ve riesgo de incumplimiento del gasto en 13 autonomías, según su informe sobre objetivos de estabilidad presupuestaria para 2018
Madrid
Lunes, 23 julio 2018, 13:55

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha achacado al rescate de las cajas de ahorros y de las autopistas el desvío del déficit del Estado en 2018, que alcanzará el 1,5% del PIB, frente al 0,7% previsto inicialmente.

De acuerdo al informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto publicado este lunes por la Autoridad Fiscal, tanto la administración central como la Seguridad Social cerrarán este año con un déficit del 1,5% del PIB, cuando sus metas eran del 0,7% y el 1,1% del PIB, respectivamente.

El Gobierno ya había considerado que no podía alcanzarse la meta de déficit público del 2,2% del PIB este año pactada por el Ejecutivo anterior para el conjunto de las administraciones, por lo que comunicó a Bruselas que el desfase se situará en el 2,7% del PIB, una cifra que no constituye un objetivo y que, por lo tanto, no se divide entre los diferentes subsectores.

La cifra apuntada por el Gobierno coincide con el escenario central apuntado por la AIReF, que ve improbable alcanzar la meta anterior del 2,2% del PIB.

En el caso de la administración central, el desvío se produce como resultado de los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos por la liquidación de los esquemas de protección de activos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Unnim, que cifra en 1.700 millones de euros.

Medidas expansivas e impuestos

Junto a esto, impacta la incidencia de la responsabilidad patrimonial de la administración por el rescate de las autopistas de peaje y las medidas expansivas recogidas en los Presupuestos de 2018, como la subida del salario de los funcionarios y la nueva transferencia para financiar las pensiones.

A esto añade la evolución peor de lo prevista de algunos impuestos y las previsiones de solicitudes de conversión de los impuestos diferidos en créditos fiscales exigibles, que el pasado año rondaban los 500 millones y este podrían superar los 1.000 millones.

La AIReF cree que la administración central alcanzará su objetivo de ingresos gracias a la mayor aportación de fondos europeos, ya que no se cumplirá la previsión de recaudación tributaria por la evolución inferior a la prevista de algunos impuestos como el de sociedades o IVA.

El desvío en los Fondos de la Seguridad Social, por su parte, está relacionado con la revalorización de las pensiones, que supone un aumento del gasto que no se compensa con la buena marcha de las cotizaciones.

La Seguridad Social logrará su previsión de ingresos, gracias a la buena marcha de las cotizaciones y al crédito concedido por el Estado para ayudar a pagar la subida de las pensiones.

Déficit de las comunidades autónomas

La AIReF observa riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en trece autonomías, si bien en cuatro de ellas es especialmente relevante: Andalucía, Baleares, Madrid y Cantabria. Solo en las regiones de Castilla y León, La Rioja, Aragón y Canarias se aprecia posibilidad de cumplimiento de la regla de gasto.

En cuanto a los objetivos de estabilidad, la AIReF mantiene las últimas previsiones y considera probable que la mayoría de las autonomías cumplan el déficit del 0,4% del PIB fijado para este año. De hecho, la AIReF cree que, con carácter general, las comunidades autónomas podrían incluso cerrar el año con un déficit del 0,3%, una décima por debajo de su objetivo.

En este análisis individual sólo se aprecian riegos altos o moderados de incumplimiento de los objetivos de déficit en tres comunidades: Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.