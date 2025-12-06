Duelo de altura en un particular escenario

El frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron no es de los nombres que salen de carrerilla cuando se habla de los grandes escenarios pelotazales. ... No así Bizkaia, Astelena, Labrit, Atano III, Adarraga... Cualquiera podría enumerarlos sin dificultad. No así la cancha en la que se disputará este sábado el segundo de los festivales correspondientes a la tercera jornada de los campeonatos de Parejas de Primera y de Segunda.

Barcelona es una ciudad singular y peculiar en cuanto a la pelota se refiere, aunque Aspe y Baiko están contando con ella para dar más difusión a su deporte y en los últimos años han hecho que los grandes torneos hagan al menos una parada en la Ciudad Condal. Si el año pasado fue el 15 de diciembre, en este Parejas las empresas han aprovechado el puente de la Constitución.

Y para el festival de este sábado han preparado un cartel muy atractivo en el que el protagonismo riojano es evidente.

En el duelo que abre la tarde, a partir de las 17.15 horas, Darío Gómez y Carmelo Loza intentarán mantener la imbatibilidad en Segunda ante Murua y Gabirondo. El pelaire es una de las referencias del torneo, mientras que el bañejo se ha adaptado perfectamente y a toda velocidad a su nueva condición de profesional. Ahora bien, no lo tendrán nada fácil ya que sus rivales también marchan con dos triunfos en otras tantas jornadas.

En el estelar de la tarde estará Javier Zabala junto a Julen Martija, el pasado fin de semana el logroñés se lució con un partidazo en el que hizo lo que quiso ante Peio Etxeberria y Rezusta para sumar su primer punto en el torneo de Primera. Frente a ellos, los líderes, Altuna III y Ezkurdia. Poco se puede decir más de todo lo que se ha contado ya de estos dos hombres, referencias absolutas de la pelota de los últimos años. Al de Amézqueta se le caen las chapelas, aunque en el Parejas no ha tenido la misma fortuna que en el Manomanista o el Cuatro y Medio ya que solo lo ha ganado en 2022. El de Arbizu, por su parte, ha sumado tres torneos tras ganar en 2018, 2022 y ser el vigente campeón formando pareja con Rezusta.

Aspe ha decidido juntar a este particular equipo formado por dos delanteros visto los buenos resultados obtenidos con este experimento en las pruebas anteriores. Más allá de resultados, es evidente que Altuna y Ezkurdia llaman la atención de los aficionados y aseguran espectáculo sobre la cancha.

Se unieron en Bermeo y luego se lucieron en una feria de San Mateo en la que alcanzaron la final. Es verdad que el Parejas son ya palabras mayores, pero el guipuzcoano y el navarro han empezado el campeonato de forma soberbia, eliminando cualquier duda que sobre ellos pudiera haber. De momento, dos victorias. La primera, en su estreno, cuando pasaron por encima de Peio Etxeberria y Rezusta en el Adarraga capitalino (22-05). La segunda, menos contundente pero también clara, ante Elordi y Zabaleta (22-14).

Altuna, al final, se mueve en su zona de confort, pero era Ezkurdia el que debía encontrar su sitio en una zona del frontón poco habitual para él y ante zagueros que encuentran en el Parejas el gran torneo para incorporar títulos importantes a su currículo.

Su estrategia parece clara y su veteranía y su experiencia para ganar es un punto importante a su favor. Los peloteos largos no entran en su hoja de ruta. Ambos saben posicionarse bien sobre la cancha y buscan darle mucho ritmo a los partidos, con pelotas vivas a las que dar mucha velocidad y mucha energía para ahogar a sus rivales con mucho juego al aire, mucha volea.

Lo difícil para Altuna y Ezkurdia será marcar ese ritmo de juego ante parejas más convencionales y en un torneo tan largo. De momento, las cuentas clasificatorias les cuadran.

Hoy, en el peculiar escenario del Egora Olimpics Vall d'Hebron barcelonés intentarán volver a hacerlo. Está en la mano de un Javier Zabala cada vez más consolidado y un Julen Martija que ha dado muestras de estar a su mejor nivel impedirlo.