Liga de Naciones Rakitic: «Felicito a la Federación Española por conseguir a Luis Enrique» Rakitic, en sala de prensa. / AFP «El mejor del mundo y de la historia es Messi, pero este ha sido el año de Luka; lo sabe Leo y todo el mundo del fútbol», considera el azulgrana RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 21:22

Ivan Rakitic compareció este lunes en la sala de prensa del Martínez Valero y respondió con una sonrisa a las preguntas de la prensa de su país y también a las de los españoles, más centrados en saber su relación especial con Luis Enrique, con el que ganó el triplete y marcó un gol en la final de la Champions League con la que el Barcelona abrió el marcador en la final de Berlín. «Es un orgullo poder volver a verle, hay que felicitar a la Federación Española de Fútbol por fichar a uno de los mejores del mundo. Vi que ante Inglaterra hizo muchas cosas que hicimos en el Barcelona. Verle otra vez en el campo es una gran alegría. Le deseo lo mejor, pero ante Inglaterra, no ante nosotros», comentó Rakitic.

El centrocampista reconoció su orgullo por llegar a 100 encuentros internacionales. «No me lo puedo creer. Estoy feliz y orgulloso de haber alcanzado esta cifra. No se puede elegir mejor rival que España para este partido», indicó antes de valorar la nueva Liga de Naciones. «Es muy importante poder enfrentarnos a jugadores de nivel, es positivo para todos nosotros. Es verdad que es contra un grande como España pero siempre un partido con la selección, defender a tu país, tus colores y tu gente es lo más grande que hay. Vamos a intentar hacer un gran partido en esta nueva competición contra uno de los mejores en su casa e ir a por ellos».

No podía faltar la pregunta sobre los premios individuales, a los que opta su amigo Luka Modric y en el que no está nominado su compañero de equipo Leo Messi. «Para mí el mejor del mundo y de la historia es Leo Messi, eso es fácil. Si coges un niño de los que hay en la calle de diez te van a decir nueve que el mejor ha sido Messi. Ha sido el año de Luka, lo sabe Leo y toda la gente del fútbol. Si le han dado el mejor jugador de Europa no sé que tiene que hacer para que le den el mejor del mundo. Para mí es bastante claro que tiene que serlo (el The Best y el Balón de Oro). Todo se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. A uno le gusta uno y a otros. Es un premio que gana todo Croacia, es un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Lo que ha ganado aún es poco, seguro que tiene más premios en el futuro»

Rakitic analizó el rendimiento de Sergio Busquets. «Es el mejor pivote del mundo, lleva años al máximo nivel. Es un placer jugar a su lado, te hace disfrutar. Está en todos los lados y te hace mejor a los demás. Quiero tener a él en mi equipo, pero no se puede comparar uno con el otro. Son de los mejores que hay en el fútbol. Soy un privilegiado por tener a Busi en mi equipo y a Luka aquí en la selección»

Respeto a España

El centrocampista cree que no hay tanta diferencia entre España y Croacia como dice el ránking FIFA (España es novena tras quedar fuera en octavos de una Copa del Mundo que rozó una Croacia cuarta en la tabla mundial). «Esos son datos, como un ránking en el tenis y fuese por eso Nadal debería haber ganado el US Open. Es mejor estar bien el ránking que el 20, claro. Que España quedara fuera en octavos fue una sorpresa para todos nosotros, pero allí se vio que los pequeños detalles han marcado mucho. Nosotros esos lo hemos ganado y por desgracia para España no pasó. Me dio pena porque después de Croacia yo voy con España. Todos sabemos, pese a lo que pasó, que España siempre es favorita, no sólo ahora contra Croacia sino contra Alemania o Brasil. Eso lo sabe todo el mundo del fútbol pero jugaremos aquí ante un estadio lleno con mucha ilusión. Iremos a por ellos».

Para nosotros es más complicado, es un golpe más fuerte que en otros países como España, Brasil o Alemania, que puede sacar 200 jugadores. Cada jugador en Croacia es muy importante. Mandzukic, Corluka y Subasic eran importantes pero por suerte vienen muchos. Esperamos hacerlo de la mejor forma posible, pero será complicado», vaticinó.

Además, quiso destacar que «España tiene jugadores de máximo nivel y que lleva a la selección lo que hacen en sus clubes. Y casi todos estan en Champions League. A Luis Enrique le encanta ser concreto y trabajar todos los detalles, nuestro míster se parece mucho y seguro que algunas cosas podré añadirle algo pero ya hemos hablado. Será muy complicado, pero para nosotros será bonito un partido en un escenario aquí. Espero que ellos no disfruten y lo hagamos nosotros», finalizó.