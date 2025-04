logroño. Sopla el viento a favor para la SD Logroñés. Una victoria más (y van diecisiete). Una jornada más cerca del ascenso directo (a tres ... puntos del Arenas y con el 'goal average' a favor). El objetivo está ahí: a Primera Federación por la puerta grande. Nadie habla directamente de él, pero todos los tienen en mente: plantilla, técnico, directiva y afición.

Tres jornadas por delante. Nueve puntos. Y todo por decidir. En el particular viacrucis de los blanquirrojos, tres estaciones: Tudelano, Eibar B y Utebo. Primero y último fuera. Contra el filial armero, en Las Gaunas.

Y mientras tanto, el líder visita Ejea, recibe al Tudelano y cierra la competición jugando como visitante contra el Eibar B.

Complicado calendario para los dos. Pero es que el Eibar B sigue en la pomada ya que depende de él mismo porque se enfrenta a los dos primeros -Arenas y SD Logroñés- además de recibir al Calahorra el domingo.

Dice el dicho popular: «Echas cuentas y salen cuentos». Por ahí van todas las reflexiones del entrenador de la SD Logroñés, Carlos Pouso, que recuerda que el más ventaja tiene es el líder Arenas: «El Arenas se puede permitir el lujo hasta de empatar uno de estos tres partidos. Sí que es cierto que le estamos obligando, pero a nosotros también nos obligan: Teruel, Utebo... No tenemos matemáticamente más que la quinta posición».

El duelo de la SDL de este fin de semana en Tudela tiene doble importancia. Primero y principal, por los puntos en juego. Pero es que además los riojanos visitan el Ciudad de Tudela el sábado (17.30 horas). Esto significa que, en caso de vencer, los de Pouso dormirían líderes y echarían una palada más de presión al resto de equipos implicados en la lucha por la primera posición.

El entrenador blanquirrojo, sin embargo, es amigo de pensar solo en lo que tú puedes controlar. Y sabe que la derrota está esperando siempre a la vuelta de la esquina.

«No se me pasa por la cabeza que mi equipo pierda tres partidos seguidos, no lo ha hecho en toda la temporada. Pero puede pasar. El peor de los males es que nos baje un poco el suflé de cara al 'play off'», confesaba tras vencer al Ejea. «Pero es que tengo tanta confianza en mi equipo -reconocía- que no me da miedo nadie. Ni el Estepona, ni el Juventud de Torremolinos... Hablo de oídas».

Fiesta hasta el miércoles

En lo deportivo, la primera plantilla de la SD Logroñés disfruta de dos días descanso tras la victoria del domingo ante el Ejea. Carlos Pouso ha citado a sus hombres mañana para regresar al trabajo.

Tres días de entrenamientos para prepara el choque del sábado frente al Tudelano. Pouso tratará de recuperar a Gaubeka, que se perdió la última cita por lesión. No es una plantilla larga la de la SD Logroñés y cada pieza es un tesoro.

Por otro lado, desde el club avisan a los aficionados que tengan previsto desplazarse el sábado a Tudela que en las oficinas blanquirrojas de Las Gaunas tienen entradas para el partido. Hoy y mañana miércoles, de 18.30 a 20.30 horas, se pueden adquirir entradas de adulto al precio de 15 euros. Los menores de 16 años entran gratis.