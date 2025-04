SD Logroñés y Teruel meten miedo al líder, el Arenas

La Sociedad Deportiva Logroñés mantiene el pie sobre el acelerador. El pasado domingo remontó otro partido más (esta vez derrotando en Merkatondoa al ... colista Izarra por 1-2) para situarse a tiro de piedra del Arenas, nuevo líder del grupo tras el tropiezo en forma de empate del Eibar B en casa frente al Teruel, otro de los equipos en racha en el Grupo 2. De hecho, los blanquirrojos y los aragoneses son los clubes más en forma de la actualidad.

La SD Logroñés ha sumado 23 de los últimos 27 puntos en juego. Los de Carlos Pouso no conocen la derrota desde el 2 de febrero, cuando el Anguiano les ganó por la mínima en Las Gaunas gracias a un gol de Ayoub en el minuto 60. Desde entonces, los riojanos han ganado siete encuentros y han empatado los otros dos, 0-0 frente al Alavés B y 1-1 contra la UDL en el derbi de la capital. Durante estos más de dos meses, el elenco de Pouso ha derrotado al Barbastro (2-3), el Subiza (3-0), la Real Sociedad C (0-1), el Alfaro (4-1), el Deportivo Aragón (1-2), el Gernika (3-1) y el Izarra (1-2) en una frenética carrera primero por afianzar su posición en el 'play off' y luego para intentar ser campeón y ascender a la Primera Federación de manera directa. En estos sesenta días, la SDL pasó de la sexta posición a la tercera actual. Y crece jornada a jornada.

El ascenso del Teruel es más pronunciado ya que ha pasado de ocupar la undécima posición de la clasificación en la jornada 21 a la cuarta en la que está instalado desde la semana pasada. La última derrota de los hombres de Unai Mendía tuvo lugar un par de días antes de Nochebuena cuando el Calahorra le venció en La Planilla por 2-0. Desde entonces, el Teruel, que la próxima jornada se mide al Alfaro, suma diez victorias y tres empates para situarse con 54 puntos, a tres de la SDL.

Blanquirrojos y aragoneses ya no se verán las caras más esta temporada. El 'goal average' se inclina del lado de los de Mandía gracias al empate 1-1 en Las Gaunas y el 2-1 en Pinilla, el pasado 19 de enero, una de las dos derrotas sufridas por los blanquirrojos en la segunda vuelta. Los turolenses, además de jugar ante el Alfaro en casa, se medirán al Utebo, el Aragón y el Calahorra, su último verdugo. La SDL, en tanto, se jugará la primera plaza contra el Ejea, el Tudelano, el Eibar B y el Utebo.

El conjunto armero, líder hasta la jornada anterior ha ido perdiendo gas: no gana desde el 8 de marzo, encadenando una derrota y tres empates. Por delante, el equipo guipuzcoano tiene al Utebo -en zona de play off-, al Calahorra, a la SDL y al Arenas, que llega a esta instancia con un poco más de fuerza. Los vizcaínos han sacado en las últimas cinco fechas dos empates y tres derrotas que le sitúan líder y candidato a ser campeón.