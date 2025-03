La última bala de la UD Logroñés

A rey muerto, rey puesto. Hasta el lunes, Sergio Rodríguez era uno de los grandes protagonistas en el seno de la UD Logroñés. Desde el ... miércoles, la última palabra en la primera plantilla corresponde a Yayo Urzay, tercer entrenador de la temporada y que, además, debuta en estas lides en un momento difícil. Nueve partidos quedan por jugarse con un nuevo reto en juego: jugar el 'play off' de ascenso porque se ha hablado tanto de subir desde la primera plaza que esa insistencia ha acabado por asfixiar a la entidad. Yayo representa la última bala en el tambor blanquirrojo. Puede hacer puntería o fallar. No hay término medio.

A la UD Logroñés se le abre el horizonte de acabar bien la temporada, que no es poco después de su desarrollo. La planificación no ha dado el resultado aparecido. El fichaje de Miguel Flaño no convenció a una gran mayoría simplemente por su pasado osasunista, pero también por su falta de experiencia en la categoría, pues se había movido siempre bajo el paraguas del club de Tajonar. Y esto era otra historia. Flaño no era la primera opción y las dudas y la exigencia de ascender en noviembre acabaron con él.

El cielo se abrió cuando Sergio Rodríguez tomó el relevo la última semana de noviembre, pero pronto se cerró con negros nubarrones hasta que descargó la tormenta. El técnico fue de más a menos, inmerso en la irregularidad de los números, hasta que recordó una vez más que no quería estar en el banquillo. Diez días después entendieron que no era una chiquillada, sino una petición sería y formal.

Ahora, la esperanza la personifica Yayo Urzay. Para unos, era el momento; para otros, no. De hecho, se negociaba la firma de un entrenador ajeno a Valdegastea. Urzay ha sido feliz esta semana porque lo que para otros hubiera sido un marrón deportivo para él es la oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Y no le asusta, pero necesita ayuda desde dentro y fuera del vestuario. No hubiera pasado nada porque el viernes alguien se hubiera sentado a su lado en la primera rueda de prensa de su vida. Cuando confías tu tesoro a alguien debes cuidarle y protegerle. Es otra historia en la que no piensa Urzay en este momento. Está demasiado ilusionado como para perder el tiempo.