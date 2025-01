UDL-Teruel: Un domingo para saldar viejas y nuevas cuentas

El fútbol concede una segunda oportunidad la UD Logroñés esta tarde. Segunda para congraciarse consigo mismo y con su afición, pero también para recortar diferencias con el líder, el Arenas, que perdió este sábado en Gobela frente a la SD Logroñés. Primera derrota de los ... guechotarras en su casa. Si los riojanos ganan, la diferencia se reducirá a cinco puntos y el optimismo regresará al club de Valdegastea. Ysi no gana...

Las cuentas son claras y lo serán desde aquí a final de temporada. Porque al resultado del Arenas la UD Logroñés sumará el del Eibar B, que juega esta mañana. Ganar y sumar de tres en tres. Ni más, ni menos.

Sergio Rodríguez vuelve a disponer de casi todos sus jugadores, includoi al reciénllegado Pablo Valcarce, que entra en la primera citación. El técnico tiene donde elegir y su decisión no variara mucho el último once. Los hombres son los que son, la clave está en la idea. Rodríguez ha insistido mucho a lo largo de esta semana en el juego de ataque, en la movilidad de sus hombres sobre el césped, en la búsqueda de balones al espacio y en la llegada numerosa a zona de remate. Ahora bien, la cuestión reside en trasladar todo ese trabajo a partido, a la competición.Ante el Alavés B no se vio nada de eso, pero sí, y con mucha claridad, frente al Aragón. Marcar en los primeros minutos lo altera toda para bien y para mal.

No hay que olvidar que el Teruel, el rival de esta tarde, es un conjunto que descendió el pasado verano y que está en fase de superar la indigestión que le produjo el primer tercero de temporada. Ahora es un equipo más alegre porque ganaba con más frecuencia y cuando vences la sonrisa preside todo. Peru Ruiz, un delantero surgido de la cantera de la RealSociedad, es el hombre a vigilar. Sus seis goles representan un tercio de los marcador por su equipo.