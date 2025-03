La eterna exigencia de Gobela

José Martínez Glera Logroño Sábado, 29 de marzo 2025, 08:27 Comenta Compartir

Gobela es sinónimo de exigencia. Al menos para la UD Logroñés, que siempre ha acudido a la cita guechotarra amenazado por la clasificación. Ganar ... para lograr un objetivo que trascendiera de los tres puntos. Ganar para pensar en algo más, casi siempre jugar el 'play off' de ascenso, porque este club siempre debe pelear por ascender. Forma parta de su partida de nacimiento. Y este sábado (18.00 horas) no es diferente. Según sea el resultado, el partido será definitivo o no, pero más allá del verbo y atendiendo a la clasificación, el resultado, si se traduce en derrota, puede convertirse en la afilada hoja de la guillotina para cortar el cuello blanquirrojo.

No es la primera vez que Gobela se viste de juez. Porque Gobela es parte del Arenas de Getxo. Es cierto que los riojanos han ganado en tres de sus cinco visitas, pero las dos ocasiones en las que no lo han hecho, empate y derrota, el resultado ha tenido consecuencias. La actual realidad se asemeja mucho a la que vivió en la temporada 2017/18. Por aquel entonces, jornada 32, y con siete partidos por jugar, la UD Logroñés era séptima en la tabla, a cuatro puntos de la cuarta y quinta plazas que ocupaban Racing y Gernika. Empató el equipo, enlazó tres derrotas consecutivas y arruinó el sueño de jugar el 'play off' de ascenso. Hoy, el equipo es séptimo, con seis partidos por jugar, uno menos, y a siete puntos, tres más, de la cuarta y quinta plazas que ocupan Utebo y Teruel, respectivamente. Y además, llega en una dinámica mala. Aquel 29 de marzo del 2018, la UD Logroñés vivió su primer revés en Gobela. El último, la pasada temporada. En la jornada 26, con nueve partidos por delante, la UD Logroñés repetía en Gobela. Su objetivo era ganar para no perder terreno respecto a la segunda plaza que ocupaba el Barakaldo, con tres puntos más, y teniendo presente que el cuadro de Lasesarre visitaría siete días después Las Gaunas. El Athletic era el líder destacado. Y perdió la UD Logroñés (2-1). Aquel partido supuso el despertar del sueño de alcanzar la primera plaza, que antes de jugarse estaba a nueve puntos. Jugó el 'play off' de ascenso el once riojano hasta que el Marbella le despidió en Las Gaunas. Ahora bien, Gobela no solo ha significado decepciones como visitante para la UD Logroñés. También ha dado alegrías. Yesta tarde necesita una más. Incluso un milagro a tenor de la trayectoria de ambos equipos. El Arenas pasó por su mal momento, pero se ha rehecho; la UD Logroñés lo extiende semana tras semana. Los riojanos acudían en mayo del 2019, en la antepenúltima jornada, con el objetivo de alcanzar la segunda plaza en la liga. Se encontraron a un Arenas que se debatía entre la permanencia y el descenso. Ganaron los blanquirrojos por 1-3. Un año después, 2020, repitieron éxito, pero aquella UD Logroñés era única. Venció por 1-2. Mandaba en la tabla con diez puntos de renta sobre el segundo clasificado, el Athletic, era el mejor equipo a domicilio y el Arenas, el peor como local. Una historia que nada tiene que ver con el presente, aunque siempre se puede reescribir. La cuestión es si hay capacidad para ello. La UD Logroñés apura ante el Arenas la que puede ser su última oportunidad «No me gusta decir nunca que es la última oportunidad, porque en el fútbol siempre pasan muchas cosas, pero sí que es verdad que es un partido importante. Vamos con la obligación de ganar si queremos no distanciarnos en la clasificación». Se puede decir de muchas maneras, como Carlos Lasheras, pero a nadie se escapa que el partido que esta tarde juega la UD Logroñés en Gobela (18.00 horas) es decisivo en sus aspiraciones de alcanzar la quinta plaza del 'play off' de ascenso. Los siete puntos que le separan de ella le obligan a ganar y esperar que los otros implicados pierdan. Y así será en estas seis jornadas hasta que las matemáticas digan lo contrario. La UD Logroñés acude a la cita con jugadores en duda, aunque solo Lasheras sabe quiénes, y con Pablo Bobadilla en condiciones de jugar, aunque tampoco se sabe cuántos minutos. Son los secretos que guarda el candado que ha echado el técnico a Valdegastea. Si el najerino está listo, la UDL lo celebrará vista la fragilidad de sus centrales el pasado fin de semana. Más allá de nombres propios, Lasheras aspira a ver un equipo «ofensivo» ante un adversario al que le gusta someter a su rival. «Sale jugando, mantiene la pelota, es capaz de dominarte tanto por una banda como por otra... Hay que ser ofensivos, pero sin correr demasiados riesgos para mantener el partido vivo durante los 90 minutos», explicaba ayer Lasheras. El conjunto guechotarra ya ha pasado su mal momento. Enlazó tres derrotas consecutivas al inicio de la segunda vuelta y aunque no ha recuperado el ritmo de otras semanas, suma tres partidos sin perder, aunque con una única victoria. Además, también necesita ganar porque siente que su segunda plaza está amenazada por la SD Logroñés y no quiere que se le escape el Eibar B, que le aventaja en dos puntos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión