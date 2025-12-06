Simón Lecea, el indiscutible de la SD Logroñés

La Sociedad Deportiva Logroñés ha disputado ya trece partidos de liga esta temporada, lo que se traduce en 1.170 minutos de juego, más ... los de añadido. Mucho tiempo ya, pero un futbolista de la plantilla blanquirroja no se ha perdido ni uno solo de esos minutos. Lo ha jugado todo. Su nombre es Simón Lecea y se ha convertido en el indiscutible de Adrián Cantabrana. Al menos hasta este momento.

Lecea se incorporó este verano a la disciplina blanquirroja como un futbolista ya consagrado en esta categoría. En sus piernas, de hecho, hay ya más de un centenar de encuentros entre la extinta Segunda División B y la actual Segunda Federación, así como cuarenta en Primera RFEF. A sus 25 años afrontaba un nuevo reto en su carrera futbolística, después de haberse ido muy joven a tierras andaluzas para jugar con en las categorías inferiores del Betis y de superar momentos malos, como la grave lesión que sufrió en su etapa en la UD Logroñés. Entonces, el de Sotés se rompió el ligamento cruzado anterior y no pudo gozar de la continuidad deseada.

Los problemas físicos no le permitieron lucirse con la UDL, pero después sí que gozó de minutos, y muchos, en su posterior parada: el Calahorra. Tras disputar más de una treintena de partidos con los riojabajeños, Sotés puso rumbo a Ibiza, donde también se hizo con un lugar casi fijo en el once titular de Raúl Casañ antes de volver a su tierra para enrolarse en las filas de esta Sociedad Deportiva Logroñés y ponerse a las órdenes de Adrián Cantabrana.

A lo largo de su carrera, Sotés se ha caracterizado por su polivalencia. Ha actuado tanto de central como de lateral derecho y de mediocentro, pero en la SDL su técnico le está utilizando mayoritariamente en el eje de la zaga, donde casi siempre ha formado dupla con Íñigo Zubiri. En el partido de Copa ante el Racing de Santander, donde también fue titular, jugó como lateral derecho para que Ander entrar como central.

Desde el eje de la zaga aporta al equipo jerarquía, experiencia y contundencia, características que han hecho que se convierta en un jugador indiscutible en los planes de Cantabrana. Los números así lo dictan.

Gil y Lazkano, otros fijos

Además de Lecea, otros dos jugadores de la Sociedad Deportiva Logroñés han sido titulares en todos los partidos de la liga, aunque en su caso no han completado todos los minutos sobre el terreno de juego. Sergio Gil, por ejemplo, ha lucido el brazalete de capitán de inicio en todos los choques, pero ha sido sustituido en ocho de ellos. Lazkano, por su parte, se ha hecho dueño y señor del costado derecho de la zaga blanquirroja (en Sestao jugó algo más adelantado), pero en algún choque ha sido relevado antes de que el colegiado decretara el final del enfrentamiento.

Hualde y David Sánchez, por su parte, también han gozado de minutos en todas las jornadas, ya sea como titulares o desde en banquillo, y otros futbolistas como Dani Fernández, Bilal, Zubiri o Joselu solo se han perdido uno de las jornadas disputadas hasta la fecha. Llama la atención en ese sentido el papel de Olarra, quien sin haber contado con apenas oportunidades para ser titular, sí que ha entrado de refresco en la mayoría de los compromisos de un equipo, el riojano, en el que Kike Royo también es uno de los fijos. El cancerbero, no en vano, ha jugado doce de los trece partidos ligueros y solo se quedó sin jugar ante el Racing, en la Copa, y frente al Ejea, en la liga. En ambos casos, Iván Fernández rindió igualmente a muy buen nivel.