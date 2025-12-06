LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Simón Lecea, durante el partido de Copa del Rey ante el Racing de Santander. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Simón Lecea, el indiscutible de la SD Logroñés

El defensa riojano es el único jugador del equipo blanquirrojo que no se ha perdido ningún minuto de la liga

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

La Sociedad Deportiva Logroñés ha disputado ya trece partidos de liga esta temporada, lo que se traduce en 1.170 minutos de juego, más ... los de añadido. Mucho tiempo ya, pero un futbolista de la plantilla blanquirroja no se ha perdido ni uno solo de esos minutos. Lo ha jugado todo. Su nombre es Simón Lecea y se ha convertido en el indiscutible de Adrián Cantabrana. Al menos hasta este momento.

