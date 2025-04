Pouso: «A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera. No va a ser fácil»

La Sociedad Deportiva Logroñés se mide al Izarra este domingo (18.99 horas) en Merkatondoa. Acudirá el cuadro blanquirrojo con las orejas tiesas, como ... suele decir su entrenador, Carlos Pouso, que considera que en esta categoría «cualquiera puede ganar a cualquiera a un partido, está demostrado». «La clasificación a estas alturas lo único que implica es que hasta ahora hemos hecho las cosas mejor que ellos. Pero a un partido cualquiera puede ganar a cualquiera. Y no esperamos un partido ni mucho menos fácil, sino lleno de dificultades», asumió el vasco.

Pouso indicó que Merkatondoa es un campo sintético «que está bien». «No es pequeño, como suelen ser algunos habitualmente. Pero ya está un poquito desgastadito. Pero si al campo lo riegan no tiene que ser obstáculo nunca. Jamás me voy a quejar del campo de un rival. Cuando se tenga las dificultades que tengas, yo voy un día. Ellos lo sufren 17 partidos. Entonces me parece una falta de respeto que te inviten a su casa y decir qué mala está la comida o qué ventanas más feas tiene el que te invita. Ahí no voy a caer», dijo.

El entrenador blanquirrojo recordó que a estas alturas de liga «todo el mundo se juega a algo». «Nosotros hemos aprovechado bien lo que otros no han sido capaces porque ahora se reparten más los puntos. Esa es la realidad. Y los equipos que habían hecho muchos puntos en la primera vuelta era muy difícil que igualasen la segunda vuelta», señaló. «Y los que los habíamos hecho un poco peores sí teníamos alguna posibilidad de mejorarlos. Hicimos 28 en la primera vuelta y a falta de 15 tenemos 26. Pero el Teruel viene por ahí que también tiene bastantes más de los que hizo en la primera vuelta», prosiguió el míster.

El preparador blanquirrojo enfatizó que la primera plaza no depende de la SDL. «Nosotros aún ganando todo no seríamos campeones. Porque ya no jugamos contra el Arenas. Si nosotros ganamos todos, evidentemente el Eibar no los iba a ganar todos, pero estamos igual de obligados a ganar en todos los lados. Y si el Arenas se puede permitir hasta el lujo de empatar un día, porque no le cogeríamos, nosotros no, igual otros sí, nosotros no les podríamos coger. Entonces si eso sucede, pues no queda más que felicitar y en lo que está en nuestras manos es ganar los cinco».

Pero de momento, impera el partido a partir. Y eso significa ganar en Estella. «A partir de ahí ya miraremos. No va a ser fácil que ninguno de los que estamos ahí ganemos todos los partidos. Va a ser muy difícil», hizo hincapié.

Pouso comentó que el Izarra es un equipo que defensivamente «está bien constituido». «Es un equipo muy trabajador, que corre, que repliega rápido y que con balón es un equipo que tiene jugadores francamente buenos», observó el entrenador. Destacó así a Rúper e Iker Hernández, «que han sido jugadores míos, que les tengo un cariño enorme». también mencionó a los porteros Fraga y Aldave, y de la defensa «sólida» con Santamaría, que es el «líder natural». «Tienen muy buen equipo. Es un poco sorprendente que esté tan abajo. Pero claro, algo habrán hecho mal. Tampoco les he visto lo suficiente como para poder jugar a lo largo del tiempo».

Para este encuentro, Pouso no podrá contar con el lesionado Santos y con Albizua, que deberá cumplir una jornada de sanción al ver la quinta amarilla ante el Gernika. Sergio Gil, con una gastroenteriris, será duda hasta último momento.