El triunfo vale el 'play off'

Le da igual a Carlos Pouso ser segundo que quinto. Al técnico de Lejona solo le preocupa ser primero. Todo lo demás no le interesa ... porque considera que poco influye ocupar el resto de plazas en el 'play off' de ascenso a la Primera Federación. La primera plaza da el billete directo a la categoría superior. Los demás tendrán que pelearlo en las eliminatorias posteriores al final de la liga. La Sociedad Deportiva Logroñés tiene, de momento, a tres puntos al Arenas Club, por lo que el preparador blanquirrojo no mira más allá de lo que está en su mano, que es ganar todo. Eso es lo que depende de su SDL, lo que hagan los guechotarras se escapa de su negociado. Lo tiene claro y así lo transmite dentro del vestuario y de puertas para afuera.

Pouso va a las ruedas de prensa con las ideas nítidas de los mensajes que quiere transmitir y juega con su gracejo personal, su cuajo, su sarcasmo y su humor para que lleguen a periodistas y aficionados. Y el pasado jueves señaló que lo único importante, si no se llega a alcanzar el liderato, es estar en el 'play off' y, una vez conseguido, seguir peleando y soñando. «Vamos a ver si salvamos el 'play off' y, a partir de ahí, cuanto más alto sea el puesto, mejor por los cruces. Aunque, sinceramente, con tal de entrar, de no ser primero, me da igual segundo que quinto. No os voy a engañar», valoraba ante los medios el preparador vasco.

Pues ese primer paso está mañana en sus manos y en las de sus jugadores. La SD Logroñés recibe al Ejea, sexto clasificado, que se encuentra en estos momentos a ocho puntos de los capitalinos con doce puntos en juego. Si los de Pouso se imponen a los aragoneses en el Municipal de Las Gaunas en el partido que comienza a las 17.00 horas, ni su rival ni la UDL, séptima a once puntos, podrán ya darle alcance en las tres jornadas restantes.

Las cuentas, por tanto, están cristalinas. El triunfo clasifica a la SD Logroñés para el 'play off' de ascenso. Pouso, con sus palabras, quiere transmitir que, una vez en las eliminatorias finales, le da igual el rival porque su equipo ahora mismo da miedo. Es el segundo mejor equipo de la segunda, solo superado por el Teruel, y el mejor visitante. Así que cualquiera que se mida a los blanquirrojos no estará contento de hacerlo ya que el factor campo, en caso de tenerlo, no es ni mucho menos un seguro ante la SDL.

Cuando el equipo logroñés salte al césped de Las Gaunas ya conocerá el resultado del Arenas, que se mide esta tarde (17.00 horas) al Izarra en Gobela, y sabrá si puede alcanzar, recortar distancia o mantenerla con respecto al líder. También podrá contar con el resultado del Utebo-Eibar B, que puede ser positivo para las aspiraciones de la SDL. El quinto recibe al segundo en Santa Ana mañana a las 12.00 horas. Los aragoneses cuentan con una desventaja de cinco puntos con respecto a los riojanos, mientras que el filial armero está un solo punto por encima de los de Pouso. Por tanto, si los capitalinos vencen al Ejea, el resultado de Utebo les beneficiaría para alcanzar la segunda plaza si ganan los locales o para distanciar a los zaragozanos en caso se que el triunfo fuera visitante. El empate serviría para ambos casos a la SDL pero, como quiere transmitir Pouso, lo único que le vale a él y a los suyos es doblegar al Ejea. Lo demás, ya vendrá después.