Pouso: «Si no somos primeros, me da igual ser segundo que quinto»

Un día antes de lo habitual, Carlos Pouso ha respondido a los medios de comunicación en la previa del partido que este domingo enfrenta a ... la SD Logroñés contra el Ejea, en el municipal de Las Gaunas (17.00 horas).

Son todo sonrisas en el equipo blanquirrojo: mejor visitante de la categoría y segundo mejor equipo del grupo en la segunda vuelta. El técnico vasco sigue con un mensaje de moderada ambición: «No nos tenemos que conformar».

En este sentido, el responsable de la SDL ha recordado que el siguiente paso que toca es asegurarse la disputa del 'play off', aunque el puesto no importe mucho: «Bueno, vamos a ver si salvamos el 'play off' y a partir de ahí, cuanto más alto sea el puesto, mejor por los cruces. Aunque, sinceramente, con tal de entrar y no ser primero, me da igual segundo que quinto. No os voy a engañar».

¿Y primero, por qué no? «Porque no depende de nosotros. De nosotros depende ganar todos los días», contesta. «Pero ellos –prosigue– se pueden permitir el lujo, en este caso el Arenas, de no ganar uno. Yo suelo decir que ya cansa mucho estar centrado en mi partido, como para jugar partidos en otros campos en los que no tienen ninguna influencia. No me quita el sueño, la verdad».

En cuanto a la situación del equipo, Carlos Pouso no podrá contar este fin de semana con Beñat Gaubeka, que sufrió un fuerte golpe en Estella a los doce minutos de partido y tuvo que ser sustituido por Argente.

El técnico blanquirrojo no se cansa de destacar el gran ambiente que preside los entrenamientos, «aquí las semanas son una bendición» y de subrayar la ambición de una plantilla joven, pero con muchas ganas. «Pues hombre, yo creo que dan 'bocaos', solo hay que verles. ¡No muerden, dan 'bocaos'! En ese aspecto creo que el equipo tiene hambre, tiene ilusión, tienes ganas. Y lo demuestra en el día a día y cada siete días porque no es, digamos, una valoración mía», afirma. «Y yo creo que todo el mundo ve lo que juega y lo que transmite el equipo», remata.

Sólido y solidario

También tuvo tiempo el entrenador de la SD Logroñés para repasar la actualidad del rival del domingo, el Ejea: «Pues es un equipo defensivamente sólido y muy solidario. El mediocampo tiene jugadores con bastante calidad, con muy buen pie y con muy buen despliegue físico. Y arriba ya tenían, pero es que ahora la llegada de Iker Gil, de Gabarre... Es un equipo a tener en cuenta».

Continuando con el análisis, del Ejea, Pouso recordó que es un equipo que lleva toda la temporada asomado a las posiciones de 'play off': «Ya hizo una buena primera vuelta y ahí se está manteniendo. A veces la gomita, la gomita, pero muy cerquita nuestra durante lo que es toda la temporada. Entonces, máximo respeto. Muy, muy, muy buen equipo con muy buen entrenador».

La rueda de prensa se cerró con una nueva alabanza de Carlos Pouso a sus jugadores. «Os lo dije el otro día. Alguno me habrá llamado fantasma. Este equipo juega muy bien. Y no soy yo. Son ellos, que son buenos y su autoexigencia y esa competencia interna que tienen entre ellos. Los entrenamientos son una gloria», reconoció el entrenador vasco.