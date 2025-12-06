LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Náxara celebran uno de los goles de su último partido en La Salera, contra el Alfaro. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara busca la tercera seguida en La Salera

Los blanquiazules quieren redimirse de la «cruel» derrota ante el Tudelano para volver a la senda del triunfo ante un sólido Ejea

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:38

La Salera abre las puertas de su pinar este sábado, en un horario poco habitual (12.00 horas), para escribir un nuevo capítulo junto a ... su equipo, un Náxara que quiere afianzar su fortín con la tercera victoria consecutiva en casa. Tras doblegar al Deportivo Aragón (3-0) y al Alfaro (2-1), los blanquiazules se sienten fuertes ante su gente, aunque las heridas recientes lejos de Nájera aún escuecen. «La derrota del otro día fue un tanto dolorosa, cruel, si me apuras», admite su entrenador, Arturo Guerra, recordando ese final amargo ante el Tudelano que les arrebató dos puntos en el minuto 85 y otro más desde el penalti en el añadido.

