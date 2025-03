La UD Logroñés mantiene la tradición

Nacho Martín abrió la lista la última semana del mes de octubre del 2010 y, de momento, la cierra Yayo Urzay. La lista que incluye ... a técnicos de la casa, de la ciudad, que tomaron las riendas de la UD Logroñés en un momento delicado. Han sido varios. Todos salieron airosos, más o menos, de experiencias complicadas. Y todos tuvieron continuidad en el banquillo en la temporada siguiente. De momento, Urzay, que hoy ofrece su primera rueda de prensa, se centra en el primero de los nueve partidos que afronta como entrenador, el domingo contra el Utebo.

Nacho Martín fue el primer entrenador riojano que tuvo la UD Logroñés. Asumió el cargo el 27 de octubre del 2010 en sustitución de Josip Vinsjic, primer técnico en su historia. Martín tuvo una temporada fructífera, aunque no plena. Cuando asumió el mando, la UD Logroñés sumaba once puntos en once partidos y ocupaba plaza de descenso. Martín estuvo al frente del equipo veintisiete partidos, en los que logró 52 puntos repartidos en quince victorias, siete empate y cinco derrotas. Dejó al club en la sexta plaza y renovó contrato, que no llegó a concluir.

En la temporada 2012/13, Raúl Llona aparece en la historia de la UD Logroñés como sustituto de Pepe Calvo, que a su vez había llegado a Logroño en la temporada anterior para tomar el testigo de Nacho Martín. Era la primera experiencia de tal calibre para Llona. Sufrió mucho y con él todo aquello que representa la UD Logroñés.

Ocho partidos en el banquillo saldados con cuatro empates y cuatro derrotas. Un final agónico hasta el último minuto de la temporada, en Las Llanas de Sestao. Llona cogió a la UD Logroñés en la décima plaza, pero en tierra de nadie. Contaba con siete puntos sobre el descenso. Tras sumar cuatro merced a sus empates con el Teruel, el Noja, la Real Sociedad y SD Logroñés logró la salvación con un punto de renta sobre el descenso que marcó el Racing de Santander B. Renovó por una campaña y la completó.

En la campaña 2016/17 se incorpora un nuevo técnico riojano al primer equipo: Sergio Rodríguez. Tuvo su primera experiencia en noviembre del 2016, cuando dirigió al equipo ante Castilla y Real Sociedad. Victoria y empate. Dejó paso a Rafa Berges, pero a falta de ocho partidos volvió al banquillo para lugar por la permanencia. Aquella racha es histórica, ya que ganó siete de los ocho partidos, solo perdió ante el Amorebieta y dejó al club a las puertas del 'play off' y clasificado para la Copa del Rey. Renovó y marcó una época que culminó con el ascenso a Segunda División el 18 de julio del 2020.

Y de Rodríguez a Albert Aguilá, que al igual que Yayo Urzay asumió el banquillo cuando dirigía al filial. Ocho encuentros con el reto de meter al equipo en 'play off' de ascenso. Ganó en cuatro ocasiones y perdió en otras cuatro. Cogió a la UD Logroñés en la sexta plaza, a cuatro puntos de la quinta y del 'play off' y concluyó el ejercicio en ese quinto puesto y con las maletas hechas para pelear por el ascenso en tierras gallegas. El Villarreal B acabó con el sueño de regresar a Segunda tan solo doce meses después. Renovó contrato, pero no acabó la temporada.