La SD Logroñés busca la tormenta perfecta

Juan Carlos Beltrán apuesta también por el empate en Ipurua

No solo la SD Logroñés se juega mucho esta mañana en Santa Ana. El Utebo aspira a mantener su cuarto puesto ante el empuje del Teruel, quinto, y si el Eibar B se pone a tiro, asaltar la tercera posición.

En la rueda de prensa previa de ayer, Juan Carlos Beltrán elogió a la SD Logroñés y adelantó dos importantes bajas para la cita de esta mañana en Santa Ana. «Tenemos dos bajas importantes. Machote fue expulsado en Calahorra y Frodo tiene algunos problemas musculares que invitan a no arriesgar con él», avanzó Beltrán.

De ser cierto, la defensa de la SD Logroñés evitaría el dolor de cabeza que supone enfrentarse al máximo goleador del grupo. Frodo encabeza la lista del pichichi (18 goles), uno más que el delantero blanquirrojo Álvaro.

No solo en Logroño se apuesta por el empate en el duelo entre Eibar B y Arenas. También Beltrán cree que será el resultado final en Ipurua. Aún así, anima a los suyos a llevarse los tres puntos ante la SD Logroñés: «Nosotros los que tenemos que hacer, como el Logroñés, es intentar ganar. Ellos dependen del Arenas, nosotros del Eibar B. Sabemos que es muy probable que en el resultado de empate es el que se dé en Eibar porque les viene bien a los dos».

El entrenador del Utebo se deshizo en elogios hacia una SD Logroñés a la que le «han faltado dos o tres jornadas más para pillar al Arenas». «No creo que en el 'play off' nos vaya a tocar un equipo mejor que la SD Logroñés. Me parece un equipo tremendo y cualquier rival en 'play off' tendrá el mismo nivel, no más. Por lo tanto no hay mejor test que este que tenemos delante», reflexionó.

Según Beltrán, el trabajo realizado por Pouso y por la plantilla blanquirroja es notable: «Tiene mucho mérito lo que ha hecho la SD Logroñés. Creo que es un equipo que es mucho mejor ahora que al principio de liga y eso es un mérito del entrenador y de los jugadores, que han conseguido convertir un grupo de jugadores buenos en un equipo dificilísimo de vencer».

Cada equipo echa sus cuentas y en Utebo no son ajenos. Al igual que Pouso, Beltrán apuesta por ir a ganar el partido y olvidarse de lo que pasa en otros campos: «El partido hay que jugarlo con la máxima intensidad. Lo mejor que nos puede pasar es pelear por ser terceros, por conservar la cuarta plaza, que será complicado contra el Teruel».