SD Logroñés y Arenas mantienen el pulso

Martín Schmitt Logroño Lunes, 21 de abril 2025, 08:46 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Logroñés no quiere obsesionarse con el ascenso directo. O por lo menos es el mensaje que esboza de puertas para afuera el ... entrenador blanquirrojo, Carlos Pouso. «No nos vamos a considerar fracasados si no ascendemos directamente», dijo el de Lejona tras el sufrido triunfo de los riojanos en el Ciudad de Tudela (0-1). Una victoria que le metía presión al Arenas de Guecho, que no podía fallar en su visita al Ejea si quería mantener la primera plaza. Pero los vizcaínos salvaron su primer 'match ball' dieciocho horas después derrotando al conjunto aragonés por la mínima gracias al gol de Urko Collado en un rechace de un penalti fallado.

Esta pelea cuerpo a cuerpo no es apta para todos. Uno de los aspirantes al título de liga y que luchaba con la SDL para ver quién era el mejor de la segunda vuelta, el Teruel, tropezó este domingo (3-2) ante el Utebo, en puestos de 'play off' y matemáticamente fuera de la carrera por ser campeón. El Eibar B ganó su compromiso ante el Calahorra y pese a que es prácticamente imposible, no rehusa a seguir en la pomada. Un título que se definirá en los últimos dos encuentros, el próximo fin de semana y el del 3 y 4 de mayo. Precisamente la SD Logroñés recibe la próxima jornada al filial armero en Las Gaunas mientras que el Arenas defenderá el liderato ante el Tudelano en el nuevo municipal de Gobela, un territorio casi inexpugnable. Los vizcaínos han ganado 12 de sus 16 encuentros en casa. Luego han sumado dos empates y han caído también un par de veces. De hecho, uno de sus verdugos fue el conjunto de Carlos Pouso que le derrotó 2-3 el 25 de enero pasado. La última vez que perdió un partido el conjunto guechotarra fue también como local ante la Real Sociedad C, el pasado 1 de marzo. Desde entonces, los hombres de Ibai Gómez han ganado cuatro encuentros y han empatado otros dos. De seguir las cosas igual, el Arenas tendrá en sus manos una nueva bola de partido el fin de semana del 4 de mayo cuando preste visita al Eibar B, que en estas dos últimas jornadas se medirá al primero y al segundo clasificado. Mientras, el conjunto blanquirrojo se desplazará a Utebo esperando un tropiezo del Arenas. Pero no deberá fallar si aspira al ascenso directo. «Debemos pensar con frialdad en lo que va a venir y no debe suponer un disgusto si los rivales lo hacen mejor aunque no nos podemos descuidar», aseveró Pouso.

Temas

SDL