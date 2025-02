La UD Logroñés afronta el día de demostrar si tiene personalidad o no

Tiempo para los hechos frente a las palabras

¿Revolución? A las 17.00 horas, un poco antes, se despejará la duda. La UD Logroñés recibe al Tudelano, que vivió en enero su particular revolución, con muchas dudas que despejar después de escuchar a su entrenador, Sergio Rodríguez. El técnico habla de cambio radical, pero como el mismo dice no hay que hablar mucho y sí hacer más. Hoy se verá en el césped de Las Gaunas si ese cambio al que se apela queda en palabras o se refleja en los noventa minutos.

Los blanquirrojos ya saben que el Arenas ganó ayer en Subiza. Con apuros, pero sumó los tres puntos donde ellos no lo pudieron hacer. Así que da igual el marcador del Eibar B porque la primera plaza está ya marcada por los 49 puntos del conjunto guechotarra. No pasa de ser una referencia pues lo realmente importante es lo que sea capaz de hacer el once riojano sobre el césped.

Un once que es una incógnita. Es seguro que en él no estarán Beñat, Álvaro Mateo, Eloy Moreno, Sarriegi, Enzo Facchin y Mario Nájera porque ninguno de ellos ha entrado en la citación, como tampoco Antonio Caballero. Regresa a la lista Pablo Valcarce, eso sí. En ese escenario, hablar de revolución no es muy probable, si bien hay interés en ver quién será al portero titular, por ejemplo, o si el dibujo del técnico es más ofensivo e incluso se plantea el uso de los dos puntas. Ahora bien, la ambición y la ofensividad va más allá de la mera composición del once. Es algo que queda para la mente, para le predisposición. Salir con el ánimo de mandar y buscar el gol desde el inicio u optar por un talante más conservador. Este concepto ha pasado factura a la UD Logroñés en más de un partido, sobre todo lejos de casa, aunque la clave reside en el equilibrio. No obstante, el equilibrio contable de este equipo pasa por ganar para mantener números menos desfavorables sin pensar en el nombre del adversario, en este caso del Tudelano. Sergio Rodríguez aseguraba que el viernes que cuenta con buenos jugadores, pero la UD Logroñés, dicen desde dentro, dispone de la plantilla más cara de la categoría.