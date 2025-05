Lasheras: «Mañana viene el presidente y hablaremos de mi futuro»

Última rueda de prensa previa de la temporada para la UD Logroñés. Carlos Lasheras ha atendido a los medios de comunicación en una comparecencia ... en la que lo menos importante era lo deportivo. Muchas preguntas en el aire.

Objetivo de este domingo

Nosotros vamos a ir como todas estas semanas, vamos a ir a ganar y nuestra idea es intentar quedar lo más arriba posible. Y quedar el sexto, que lógicamente ganando lo vamos a conseguir. Es nuestro objetivo. No va a ser un partido fácil. El rival va a venir motivado, juegan en Las Gaunas y es un derbi. Yo confío en que lo podamos sacar adelante.

Fin a una temporada inesperada

Yo sigo confiando en el equipo y estoy seguro que esta plantilla es mejor que prácticamente los equipos que están en 'play off' ahora mismo. Pero el fútbol marca y te pone en tu sitio. Algo habremos hecho mal para estar donde estamos. Eso está clarísimo. Para mí va a ser un disgusto muy fuerte. Si a principio de temporada me llegan a decir que íbamos a estar aquí y en estas circunstancias no me lo hubiera creído. Dudar de que el este equipo no iba a hacer 'play off' no me lo hubiera creído. Pero es lo que hay. El fútbol tiene esto.

¿Último servicio de Lasheras en la UD Logroñés?

Mañana viene el presidente, estaremos y lo hablaremos. Yo quiero lo mejor para este club. Y llevo aquí, cinco temporadas en dos etapas. Y tengo un cariño tanto al presidente, a los trabajadores, a la gente que está aquí, a la afición, a todo el mundo. Tengo mucho cariño porque hice una apuesta esta segunda etapa importante, que por desgracia no ha salido. Entonces, hay que pensar lo mejor para el club en cada momento. Siempre digo que es importante el aspecto individual de cada uno, pero también el colectivo y lo mismo les digo a los jugadores. Yo tengo que pensar lo mejor para el club y lo mejor para todos nosotros y lo mejor para mí. Entonces, vamos a esperar al domingo y vamos a ver.

¿Le podría convencer el presidente para seguir?

No lo sé. El fútbol y la vida muchas veces son sensaciones y estados de ánimo. Lógicamente, la trayectoria última no ha sido buena. Entonces, pues es más difícil. Pero bueno, veremos.

¿Sigue creyendo que antes o después este club subirá?

Yo he estado en el Alavés de jugador con cinco 'play off'. Hasta el quinto, con unos equipazos. Nos costó cinco años. Al Oviedo le ha costado un montón de años. Al Hércules le ha costado un montón de años. Y así, infinito número de equipos. Al Cádiz le costó un montón. Este club tiene potencial, si se hacen bien las cosas, para tirar para adelante. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que estos dos años no se ha podido. Yo había apostado y confiaba en hacerlo. Y de hecho, el año pasado, hasta el último día estuvimos... Incluso la primera vuelta de este año y hasta el día del Arenas, que es ya cuando nos quedamos un poco fuera. Por supuesto que este club tiene vida y tiene futuro y tiene todo. Esté yo o esté otro. Otro que venga con nuevas ideas, con mejores ideas. Aquí es acertar un año, acertar. Y en el momento que das ese salto, seguir creciendo.

Seguir en la dirección deportiva

Ahora necesito pensar. Necesito meditar. Necesito descansar. Necesito estar con la familia también. Que la familia muchas veces se resiente. Nos veis ahí, creéis que no tenemos ni familia, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni madre. Y tenemos de todo. Y la familia se resiente también. Y hay que estar también con la familia en un momento determinado.

¿Por qué ha sido tan mala la temporada?

Cuando ocurren estas circunstancias no es por una razón exclusiva. Hay muchísimas razones, muchísimas, no una exclusiva. Sí que hay unas más importantes, lógicamente. Si se te lesionan tres jugadores importantes, lo vas a resentir. Pero bueno, hay muchísimos más aspectos que influyen. Ahora yo quiero meditar por qué ha ocurrido esto. Por mi cabeza tengo mis cosas. Pero quiero meditarlo y quiero aprender. Porque en el fútbol, a pesar de que llevamos muchísimos años y tenemos una edad, todos los días vamos aprendiendo cosas.