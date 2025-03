O el éxito del 2017 o el fracaso del 2023

Nueve partidos por delante, casi como cuando un novel Sergio Rodríguez cogió la UD Logroñés por segunda vez, y con carácter interino, en marzo del ... 2017. Eran ocho entonces para eludir el descenso. Ahora son nueve encuentros son los que restan para concluir la temporada. Aquí no se habla de la permanencia, sino de ascenso. Y si no se alcanza ese objetivo el fiasco será tan absoluto o más como los dos descensos vividos hasta la fecha. El 2017, la UD Logroñés ganó ocho de aquellos partidos y sumó 21 puntos para lograr, al menos, clasificarse para la Copa y, sobre todo, recuperar la ilusión.

La UDL regresa esta mañana a los entrenamientos. No es el mejor momento, ni mucho menos. La continuidad de Sergio Rodríguez la cuestionaba hasta él mismo al afirmar que no era capaz de sacar mayor rendimiento a esta plantilla. Hoy estará de nuevo en la ciudad deportiva de Valdegastea. Cuando se enfundó el chandal por segunda vez en la temporada 2016/17 la UD Logroñés acababa de perder 3-4 en Las Gaunas contra el Albacete. Fue el adiós a Rafa Berges. Instalado en la décimo cuarta plaza con 35 puntos, acumulaba catorce menos que el Fuenlabrada, que marcaba el límite del 'play off'. Nueve semanas mas tarde, los blanquirrojos concluían la liga en la sexta plaza, con 56 puntos y a solo cinco de la cuarta plaza, que daba derecho al 'play off'.

Siete partidos ganó la UD Logroñés en aquella recta final. Regresó el técnico (había dirigido al equipo en dos ocasiones en la primera vuelta) con la victoria sobre el Sanse (1-2). Le siguieron las logradas ante Navalcarnero (4-0), Mensajero (1-0), Castilla (4-0), Real Sociedad B (0-2) y Real Unión (1-0) antes de vivir la primera derrota, contra el Amorebieta (1-0) y despedirse del ejercicio con triunfo sobre el Gernika (5-1). Incluso se llegó a soñar con la cuarta plaza que finalmente ocupó el Rayo Majadahonda con 61 puntos, pero la derrota en Urritxe rompió las cuentas más optimistas.

Toda moneda, no obstante, tiene su reverso, su cruz. Y la UD Logroñés la ha vivido en sus propias carnes. Con los números señalados no hay duda de que este se clasificaría para el 'play off' de ascenso porque aquel ritmo fue infernal, si bien el Teruel lo está protagonizando desde que comenzó la segunda vuelta.

Los blanquirrojos vivieron un agónico y larguísimo final de temporada en la primavera del 2021, cuando caminaban con lentitud hacia el descenso entre el silencio impuesto por la pandemia. Llegaron al último partido con vida, pero murieron a la orilla. Más dramático fue el segundo tercio del año 2023, en el que la UD Logroñés peleaba por evitar otro descenso, esta vez a Segunda Federación después del paso de Mere Hermoso y Natxo González.

Sergio Rodríguez se hizo cargo del banquillo con trece partidos por delante -esta temporada, si la acaba, serán veintiuno-. Ganó tres, empató cinco y perdió otros cinco sin tener en cuenta aquel suspendido con el Sabadell. Sumó catorce puntos a la cuenta. Cogió el equipo en la decimoctava plaza y en la misma concluyó el ejercicio, pero no a ocho puntos de la salvación, sino a catorce. Fue imposible sacar algo de rendimiento a aquella plantilla. Y de rendimiento se habla ahora.