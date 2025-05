«Estoy convencido de que nos toca el camino largo»

Se le ve feliz a Carlos Pouso y él mismo cuenta que lo está, que está gozando entrenando y, pese a que dice que también ... quiere descansar, rezuma motivación y ganas de seguir adelante hasta el final con una Sociedad Deportiva Logroñés que le ha dado muchas alegrías y unos jugadores a los que, más allá de lo que pase este domingo en Utebo y en Eibar, le califica con un «sobresaliente». «Si ascendemos es una campaña de matrícula de honor», avisa el de Lejona. Se tiene que alinear los astros, que el Arenas pierda ante el Eibar B y que la SDL venza en tierras aragonesas. Si es así, el conjunto capitalino ascenderá de manera directa. Si no se dan estos resultados, la siguiente parada es el 'play off' de ascenso. El técnico blanquirrojo cree que el Arenas no va a fallar y piensa en seguir trabajando a partir de este domingo de cara a esas eliminatorias para retornar a Primera Federación.

- ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo se presenta esta última historia para finalizar la Liga?

- Pues bien, bien. La verdad es que es un final feliz el tener garantizada la segunda plaza. ¿Quién nos lo iba a decir hace cuatro meses, no? Cuando fuimos a Gobela a doce puntos del Arenas y a no sé cuántos del Eibar. Y si nos ganan hubiésemos estado a quince. Y tres meses después estamos en el penúltimo escalón. Ellos, el Arenas, está en el ático y nosotros en el último piso. El equipo está bien, con la moral por las nubes. Pero sabiendo que tenemos un partido complicadísimo el domingo de cara a ese final si fallan ellos, que yo sinceramente lo veo difícil. Si no fallan yo no me voy a poner de luto. Se lo llevo diciendo a los jugadores desde hace tres semanas. Porque ya no depende de ti. Lo que depende de ti es ganar y lo estás haciendo. El resto, si el rival lo hace igual que tú, solo queda felicitarle.

Mi discurso es el mismo, de puertas para dentro que de puertas para afuera. Y no va a haber luto si quedamos segundos. Al revés, va a haber alegría, ilusión para preparar con mimo el 'play off'. Porque el equipo está muy fuerte y muy entero. Evidentemente no tengo ningún miedo a jugar el 'play off'. Luego es una lotería y en un plis-plas se te puede ir al traste el trabajo de ocho meses. Y puede pasar.

- Ha sido un trabajo basado en portería, en los mejores números y en delantera.

- Es evidente que ahora mismo la Sociedad ha dado unos números para conseguir ese segundo puesto. Dependemos de los demás para el primero. Sí, evidentemente. Pero no soy muy de números. Sé que somos de largo el mejor equipo de la segunda vuelta. Hasta hace poco era el Teruel, ahora somos nosotros. Y está claro que la remontada ha sido enorme. Pero todo igual, no nos da. Pero el equipo nos ha dado mucho. Hace dos meses o mes y medio, mi obsesión era asegurar la quinta plaza. Después de haber salvado la categoría con dignidad, era la quinta plaza. Y estaba fuera el Teruel. Y venía como una locomotora. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que el Ejea sí que ha pinchado un poquito. O la UDL, que también estaba ahí, pues también se ha desinflado. Entonces, se ve el camino más expedito, pero ha sido largo y duro. Entonces, llegar a donde estamos, pues habrá gente que lo considere un fracaso. Pero Carlos Pouso lo considera un éxito. Lo considera un éxito con una plantilla con un solo jugador del año pasado. Por eso, posiblemente, nos ha costado tanto engranar la maquinaria, engrasarla bien.

Y luego, está claro cómo fluye el juego. Cualquiera que nos vea jugar, está claro que somos un equipazo. Por eso digo yo que de cara a un 'play off' no tengo ningún miedo. Y te puede pasar cualquier cosa, porque los partidos son como melones, que hasta que no los abres no sabes lo que vas a encontrar. Pero las cosas salen haciendo las cosas bien, entrenando como entrenan los chavales, cumpliendo con todos los parámetros que les establecemos.

Porque hay mucho trabajo detrás. No solo hay lo que se ve cada 15 días en Las Gaunas o cada 7 días en el campo. Entre semana hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y yo sí que quiero felicitar a mis jugadores. Porque reconozco que aguantarme a mí no es sencillo. Porque soy muy exigente. Pero que tengan claro que van a ser futbolistas por aguantar esa exigencia. Y lo van a seguir demostrando.

- Habla directamente del 'play off', ¿o confía en la derrota del Arenas? ¿Cómo se prepara al equipo durante la semana para centrarse solo en el partido del Utebo?

- No nos tenemos que distraer. Lo que pasa en Eibar es lo mismo que ha pasado estas dos semanas. Hemos estado a lo nuestro, lo prometo. No quiero teléfono, no quiero nada. Pero es evidente que el otro día aquí se oía cuando había una noticia del partido de la Arenas. Es lógico, porque la gente está enchufada a las aplicaciones. Pero a nosotros no nos tiene que servir de más motivación. Porque os lo he dicho siempre. Mi equipo es el más motivado y se come la hierba. Y el domingo en Utebo, es sintética.

Es que os prometo que ni hablamos de la posibilidad de que la Arenas pierda. Que no, que no, que no nos interesa. Ojalá. Venimos de abajo y ni lo soñábamos. Yo se lo llevo diciendo toda esta semana. A ver, que ni un segundo de luto. Pero ni un segundo de luto. Hay un pasodoble precioso que os recomiendo que oigáis. De Antonio Martín, un autor del Carnaval de Cádiz. Un fenómeno ya retirado. Que se titula El día que yo me vaya. Es al hilo de su posible muerte, etc. Precioso, lo tenéis en Youtube. Y yo eso es lo que quiero que sientan ellos. Que si gana el Arenas se le felicita y punto. Y se piensa en el Fabril, en el Antoniano de Lebrija. En el Avilés, en el que te toque. Que para nosotros ya es un premio. No quiero que lo vean como algo decepcionante. Oye, el primero lo ha hecho mejor que tú. ¿Qué pasa? 17 o 16 lo han hecho peor.

Ser campeón de algo solo es el mejor. Y este sistema me parece infinitamente más justo que el que yo he vivido. Porque a mí me ha tocado ascender como campeón jugando eliminatorias. Esto es lo más justo. El campeón después de 34, de 38, de 42 jornadas, tiene que ascender directamente, sea como sea.

Y lo otro, pues está bien que el resto de plazas se repartan. Pues ahí vamos a estar, en el reparto. No tiene mucha historia. Os juro que ni voy a llorar, ni va a ser una decepción para nada. Yo estoy, en mi fuero interno, convencido de que nos toca el camino largo.

Les conté una anécdota de cuando yo entraba en Moraza, mi primer ascenso de categoría. Un histórico del fútbol vizcaíno. Y ascendimos a preferente. Y no dependía de nosotros. Empataron. Y esos segundos después de acabar, en los que estás esperando fuera, el presidente con el móvil... Eso sí que es gloria bendita. Y hubiésemos ido a la promoción, podríamos haber ascendido por el camino largo. Pero ascendimos en detalle, eso es la hostia. Y si sucede, pues yo quiero que la gente lo disfrute. Pero si no sucede, no es ninguna decepción. Os lo juro por mi hija, que es lo que más quiero en este mundo.

- ¿Qué hay que hacer para ganar al Utebo?

- La verdad. Para conseguir la primera premisa, que es ganar al Utebo, hay qque hacer muchas cosas. Bien, han ganado muy pocos allí. Han ganado muy pocos. O sea, todos los de arriba han caído. Yo creo que ha ganado el Anguiano y pocos más. Es decir, que ahí han mordido el polvo todos. Pero en los guarismos, nosotros somos el mejor equipo fuera. Seremos el sexto o el séptimo en casa, sin embargo, fuera sí que le sacamos al segundo igual 10 puntos. El Utebo, en casa es un equipo que juega de maravilla, que defiende de maravilla, que ataca, que se expone, que te tira contra si le dominas. Es digno de ver. Juega muy, muy bien el Utebo.

A ver, aquí hay dos equipos a los que les puedo desnudar, que son el Utebo y el Calahorra, porque les he visto todos los partidos. Lo que dejan ellos, cogemos nosotros. Al equipo que menos he visto, pues es al Arenas, porque ellos cogen lo que dejo yo. ¿Cuál es el problema de ver al Utebo? Que su campo no tiene nada que ver con Las Gaunas, pero te haces una idea del rival. Luego les vas también en campos grandes, etc. Ahora mismo yo tengo dudas de que podamos ganar. Estamos muy bien, pero ellos son muy buenos. Entonces, vamos con el respeto que tenemos siempre. Va al cuarto, creo, también con el 'play off' asegurado, que puede subir una plaza. Pero si fuese el Subiza o el Izarra, el mismo respeto, porque nadie quiere perder. Entonces, como vayas de listo, la has jodido. Y es el peor campo, junto a Gobela, para ir de listo. Tenemos que ir con las orejas tiesas.

- ¿Va a cambiar algo?

- No. Ni cambio ni variaciones, ni de sistema, nada, nada. Jugar en función del rival, cambiar a los laterales de lado porque nos atacan así o tal... No, no, no voy a jugar a sorprenderle a Beltrán, que es un muy buen entrenador y muy buen tío, porque yo creo que este juego es de los jugadores y ellos son los que tienen que sorprender. La gente va a pagar, los nuestros y los de ellos, por ver a los jugadores, ni por vernos a él y a mí pegando voces. O sea que, nada, mucho respeto y mucha ilusión y toda la ambición del mundo, claro.

- Más allá de la clasificación, el ascenso directo, o bien la clasificación para el 'play off', ¿cómo la califica la temporada?

- A ver, si conseguimos el ascenso, directo o por el camino largo, la califico con matrícula. Ellos dicen que soy profesor, que tenía que ser no solo entrenador de jugadores, como soy, sino entrenador de entrenadores. Yo ahí no valoro, porque ellos han tenido más entrenadores y, parece ser, salvo ganador en bastantes de sus apreciaciones, de sus quinielas, pero esto es un chascarrillo.

Yo no tengo duda que todos los entrenadores son buenos. Pero yo sí puedo saber algo más, no es que soy más listo o estoy más preparado, es porque soy más viejo y un poquito más golfo. Entonces, estoy muy tranquilo, porque sé que tengo un gran equipo y voy a respetar al que nos toque en el 'play off', pero no tienen un caramelo dulce a los que le toquemos, te lo garantizo, porque el equipo ha demostrado que le da igual lo de jugar en campos peores, mejores, más grandes, más pequeños, hierbas sintéticas...

En el 'play off' vamos a cambiar poco, porque yo creo que uno de los problemas de la gente que ha jugado 'play off' con respeto a mí es que yo llevo ya muchos encima, yo cambio muy poco. De lo que hemos hecho durante el año, vamos a cambiar muy poco. Igual un día dices, hoy vas a jugar con tres centrales, sí, pero ya lo hemos hecho. Hoy vas a jugar con dos delanteros, sí, pero ya lo hemos hecho, lo habitual es que juguemos con tres, dos extremos, un nueve, y otro diez cerquita del punta. Pero igual, por lo que sea, pues vamos a un 4-4-2, pero nada que no hayamos hecho, no voy a inventar. Y Oriol o Javi no van a jugar de delanteros, porque sería una mala señal de que vamos palmando y les han mandado a rematar. Ni Álvaro de portero, salvo que expulsen un día al portero y hayamos hecho los cambios. Ya lo vais a ver. Quiero decir que en ese aspecto estoy muy tranquilo. Luego llega el día del partido y voy como siempre, cinco veces al baño, no entro dentro de mi cuerpo. Pero a día de hoy tengo la conciencia muy tranquila y estoy muy satisfecho por ello. O sea, igual soy más exigente conmigo y me pongo un bien, pero a mi jugador les doy ya un sobresaliente, que no es lo mismo que un sobre caliente.

- ¿Y cómo tiene al equipo?

Bien, bien, en principio la sanción de Pau, la lesión de Miguel, que le operan el lunes y le van a hacer una limpieza de esa rodilla. El resto, a día de hoy, en perfecto estado de revista. Queda el entrenamiento, estos cambios de temperatura con posibles gripes, anginas e historias, pero es el mismo riesgo que pueden tener los rivales y no voy a ponerme vendas antes de la herida. Esperemos que no haya ninguna anomalía e iremos el domingo con todo el ánimo del mundo de devolver a nuestra afición, que tanto nos está dando, el porcentaje que nos quede de batería, que gracias a Dios es del 100%.

- ¿Y, pese al callo que ya tiene, cómo va ese gusanillo?

- Los entrenadores vivimos en un sinvivir, eso que quede claro. Tú luego das apariencia de tranquilidad, pero siempre es una jodienda, porque tienes que elegir entre chavales que entrenan de maravilla, tú tienes que decir que juega su amigo, su compañero. Y luego ves las cosas en el banquillo y dices, 'no sé si quitar a Pepe para sacar a Juan, con lo bien que ha entrenado, pero yo creo que para ganar el partido necesito que salga Andrés en vez de Pepe'. Y eso es bum, bum, bum, o sea, te talada la cabeza.

No, no, no es fácil ser entrenador. Es bonito, pero el fútbol, si quieres disfrutar, hay que jugarlo. Entrenarlo es otra cosa, la verdad. Por eso estoy un poquito cansado y me apetece descansar y tomarme las cosas con otra calma y esperar lo que suceda. Tampoco me vuelvo loco, pero yo creo que es malo, para mí también, el día que empieza a estar nervioso y que no tenga, no una culebra, una anaconda aquí en el estómago que te está corroyendo, creo que no sería bueno.

Gracias a Dios sigo teniendo la energía intacta, y gracias a Dios que el equipo va muy bien, porque si el equipo estuviera en la situación que están otros, pues igual estaría 'que acabe esta tortura'. Pero no, quiero alargar esta agonía. O sea, es que soy feliz, estoy disfrutando, vamos, un escándalo. Hoy nos ha venido a visitar Jacobo Trigo, es jugador mío en la UDL, que es el director deportivo ahora del Coruxo, y nos ha visto un rato. Y me ha dicho que ahora se explicaba muchas cosas. Es que entrenando así el día del baño y masaje, el viernes, se explicaba muchas cosas. Pues claro, el secreto está ahí, en el campo de entrenamiento, no está en Merlín con una varita que convierte a señales de tráfico en centrales de primera división. No, eso es mentira, lo real es el trabajo, el día a día, y eso es lo que estoy disfrutando lo que no os puedo explicar. Una gozada.

Ojalá sea mi última rueda de prensa, pero me temo que no, va a haber la postemporada y alguna semana que viene más. Ya estoy pensando en el vídeo del lunes, en la corrección de errores... Yo, de momento, 15 días doy por hecho que me va a tener que pagar más la Sociedad Deportiva. Así que aquí nos veremos más, si Dios quiere.