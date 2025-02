«No soy capaz de sacar mayor rendimiento de ellos y sé que lo tienen. Les veo entrenar y es un buen grupo y que ... trabaja bien, pero no soy capaz de sacar ese mejor rendimiento».

Pensamiento en voz alta de Sergio Rodríghez al término del partido. No pasa por un buen momento y se nota. Ahora bien, no se esconde, lo que le honra. «Es una reflexión mía porque es una realidad. Llevamos algo más de un mes en el que el equipo está por debajo del nivel que puede dar y yo me siento responsable, el máximo responsable. Es obvio que este equipo tiene más, pero no se lo saco y en los partidos no damos este nivel», insistió, aunque dejó claro que no se trata de una renuncia. «Me veo capacitado y no soy de tirar la toalla. Cuento la realidad que hay. Soy el responsable y lo asumo», reiteró.

De hecho, el preparador evitó hablar de objetivos más allá del de este lunes, que es analizar lo sucedido y limpiar mentes. «Me centro en el día a día porque no merece la pena más allá. Cuando miras el futuro restas fuerzas al presente», sentenció. Más allá de no ganar, hemos tenido dos o tres situaciones pero no las hemos marcado.

Más allá de sus pensamientos, el técnico habló del partido y del empate. «En el momento en el que estamos, que no es bueno, cuando no conviertes ocasiones las que tienes te pasan factura. Y tras la expulsión todo ha sido más difícil. Hemos tenido el mano a mano de Andrei, una de Gualda dentro del área, el larguero de la segunda mitad,… No recuerdo ninguna del Tudelano, pero no es el bagaje que se espera de nosotros. Es el reflejo de no estar bien», admitió antes de asumir ciertos déficits. «Nos cuesta elegir bien, el último pase, la agresividad en el área,… Somos previsibles en los metros finales y además no hemos tenido puntería en el caso de este partido.