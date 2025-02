Antagonismo en blanquirrojo

Para entrar, dejen salir. La sonrisa ha cambiado de barrio en Logroño desde que comenzó 2025. El domingo, la SD Logroñés superó a la UD ... Logroñés en la tabla, regresó a los puestos de 'play off' de ascenso y se reafirmó en su gran inicio no solo de año, sino de segunda vuelta, con cinco victorias en siete partidos. Todo lo contrario que la UD Logroñés, que ha entrado en una profunda depresión que le ha llevado a la sexta plaza, aunque la tercera quede a tres puntos.

Ganar. Es lo único que cuenta en esta categoría y en este segundo grupo. La SD Logroñés lo ha entendido; la UD Logroñés sigue sin comprenderlo. El equipo de Carlos Pouso suma quince puntos en esta segunda vuelta sobre veintiuno posibles a pesar de haber sacrificado dos encuentros saldados con sendas derrotas, en Teruel y contra el Anguiano. Pero pesan mucho más los cinco triunfos logrados sobre Calahorra, Arenas -muy meritorio-, y los tres más recientes y consecutivos ante Barbastro, Subiza y Real Sociedad C. Los quince puntos que ha logrado solo los superan Teruel (19) y Ejea (17). Ha marcado quince goles, mejorando considerablemente el promedio de la primera vuelta, en el que sumó veinticuatro en diecisiete partidos. Y ahí reside una de las claves de su crecimiento, en el gol a favor. Mantener su portería a cero no es lo esencial, aunque sí importante porque salvo frente al Anguiano ha marcado en los otros seis compromisos, incluido en el que perdió en Teruel.

«Somos el mejor equipo de la segunda vuelta, pero eso no vale para el próximo domingo. El del domingo será otra final. El Alfaro es un muy buen equipo, muy bien construido, juega junto y maneja muchos registros. Además, como buen equipo riojano, vendrá a la capital a llevarse los puntos», explicaba Carlos Pouso en San Sebastián.

Otra de sus claves, los viajes. El domingo fue San Sebastián, pero lo mismo se puede decir de Calahorra, Anguiano, Vitoria o Barbastro, por citar algunas localidades. Nueve victorias en doce encuentros lejos de Las Gaunas. Veintiocho puntos sumados en los que tienen un gran protagonismo jugadores como Álvaro García (12 goles), Raúl Rubio (6) o Diego Lamadrid y Pau Miguélez (5) por citar a los goleadores, aunque el mérito sea global. «Individualizar en uno no es justo. Álvaro ha vuelto a hacer gol, pero es que el equipo llega tanto que es normal que metamos muchos goles», explicaba Pouso, globalizando el mérito.

De la fiesta al luto

La UD Logroñés personifica la cara amarga del fútbol. Su caída es preocupante. El domingo salió de los puestos de 'play off' después de muchas semanas en ellos, pero más allá de la desventaja, mínima, lo realmente importante es la imagen del equipo.

Los riojanos se han convertido en un equipo triste por los resultados o esa tristeza les ha llevado a este momento tan negativo. Sus números en esta segunda vuelta son muy pobres: dos victorias, cuatro empates y una derrota, con once goles marcados y seis encajados. Solo han sumado diez puntos en estos siete encuentros.

A pesar de la frialdad de las estadísticas sigue sin entender que los empates, once, valen muy poco y que es mejor ganar dos partidos que estar cinco semanas sumando empates. No es un equipo valiente y no se sale de un guion previsible y sin la agresividad e ilusiones suficientes. Un equipo que no ha marcado en nueve de sus veinticuatro partidos no puede aspirar a la primera plaza. Y tampoco a esas cotas si no es capaz de ganar a rivales directos, pero tampoco a equipos de la zona baja. O simplemente acumular diez triunfos. El desequilibrio es absoluto y el estado de abatimiento, latente. «No soy capaz de sacar mayor rendimiento de ellos y sé que lo tienen. Les veo entrenar y es un buen grupo y que trabaja bien», asumía Sergio Rodríguez el domingo. Y por un momento recordó a aquel entrenador de las últimas semanas en Segunda División o el que vivió el descenso a Segunda Federación. En noviembre no había mejor entrenador fuera de Valdegastea que dentro y ahora se mantiene esa idea girando la mirada hacia el filial.