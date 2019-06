Fútbol | Fase de ascenso a 2ª Sergio Rodríguez apuesta por «utilizar en positivo» el aspecto emocional de la eliminatoria Sergio Rodríguez, en una imagen de archivo. «En momentos vamos a tirar de las emociones que nos dé el público», dice el técnico blanquirrojo ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 13 junio 2019, 11:50

El entrenador de la UD Logroñés, Sergio Rodríguez, ha atendido a los medios de comunicación reconociendo que en el partido del sábado frente al Hércules, vuelta de la segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso, va a jugar mucho el aspecto emocional: «Hay momentos en los que vamos a tener que tirar de las emociones que nos dé el público porque lo vamos a necesitar. Es un resultado adverso y tenemos que ser inteligentes y no salir a quemar naves desde el minuto uno. Pero habrá momentos durante el partido en los que tendremos que tirar de emociones. No va a ser un partido como otro cualquiera por lo condicionado que está por el resultado y tenemos que exponer más de lo esperado. El aspecto emocional lo tenemos que utilizar de forma positiva«.

Y es ahí donde el público de Las Gaunas va a jugar un papel fundamental. «Ya nos dieron una estupenda sorpresa hace dos semanas cuando vinieron nuevemil y pico. La gente nos quiere ayudar y nos va a ayudar. Estoy convencido que se va a superar la entrada del otro día. Estoy convencido que Las Gaunas va a ser una caldera porque lo vemos en el día a día. Vemos cómo está respondiendo la gente. Saben que les necesitamos y a no me cabe ninguna duda de que la región va a estar con nosotros», resumió el entrenador blanquirrojo

El resultado que se trajo la UD Logroñés de Alicante (3-1 en contra) va a condicionar el partido del sábado en Las Gaunas. En este sentido, Sergio Rodríguez avisa de que su equipo debe plantear un encuentro inteligente. «Hay que tener un equilibrio, aunque evidentemente ese equilibrio se va a vencer hacia el lado del ataque por la necesidad de hacer goles. Pero es importante que en la primera parte, y en los primeros minutos de la segunda, guardemos ese equilibrio. Si llega un momento en el que vemos que estamos lejos del objetivo tendremos que asumir muchísimos más riesgos para intentar pasar la eliminatoria».