Fila en Las Gaunas para comprar las entradas del UDL-Hércules Sonia Tercero Las localidades se venden en la taquilla 1, que estará abierta desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde de forma ininterrumpida LA RIOJA Miércoles, 12 junio 2019, 11:38

A estas horas ya hacen fila unos cincuenta aficionados de la UD Logroñés para adquirir las entradas para el partido de este sábado (18.30 horas) contra el Hércules de Alicante.

Las entradas se están vendiendo en la taquilla 1 (ubicada en el fondo norte), que estará abierta de forma ininterrumpida este miércoles de 11.00 a 20.00 horas. El jueves y el viernes la venta será de 10.30 horas a 20.00 horas. Y el sábado, también desde las 10.30 horas y en dos taquillas.

Precios

Los precios para el partido serán los mismos que los que se fijaron para el partido contra el Badajoz, aunque en esta ocasión, cada abonado podrá retirar dos entradas al mismo precio, y no una en la eliminatoria contra el Badajoz.

Los precios serán para Palco y Preferente costará 15 € para socios, 30 para no socios (las entradas extra solo se podrán retirar hasta el viernes inclusive y estarán sujetas a disponibilidad y aforo); Fondos: Socios 10 € y no socios, 20 €; Juvenil: 7,5 € para los socios y 15 € para no socios; Infantil: Socios 5 € y no socios, 10 €. Además, General se abrirá la zona de manera anticipada con entradas de adultos a 25 euros, juvenil a 15 y e infantil 10.

Remontar el 3-1

La UD Logroñés se juega este sábado continuar en el 'play off' de ascenso a Segunda División. Para ello tendrá que remontar el 3-1 del Rico Pérez. P

El club aspira a superar la cifra histórica de 9.141 espectadores cosechadas en el encuentro contra el Badajoz en Las Gaunas.