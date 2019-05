Jornada 38 El Valencia se juega la Champions ante un Valladolid que quiere disfrutar Los de Marcelino lograrán la clasificación si ganan o si el getafe pincha en casa EFE Valladolid/Valencia Sábado, 18 mayo 2019, 07:21

El Valencia buscará este sábado un triunfo que, independientemente de otros resultados, le asegura acabar la Liga en la cuarta plaza y asegurarse así la clasificación para la próxima Liga de Campeones y lo hará en el campo de un Valladolid liberado y sin objetivo tras haber logrado la salvación.

El partido se ha convertido en una auténtica final para el equipo de Marcelino García Toral y en el caso de ganar en el Nuevo Zorrilla, el equipo de Marcelino García Toral habrá sumado 38 puntos en esta segunda vuelta y habrá completado una brillante remontada que le permitirá disputar por segunda campaña seguida la Champions.

Depender de sí mismo y la situación de su rival, en plena euforia tras conseguir la permanencia la pasada jornada, hace que el Valencia no se plantee para este choque otra cosa que no sea el triunfo aunque en realidad hay otras combinaciones que le permiten ser cuarto.

El equipo valenciano tiene los mismos 58 puntos que el Getafe, que es quinto y con el que tiene ganado el 'gol average', así que para mantenerse por delante le basta con tener el mismo resultado que el equipo madrileño que recibe a un Villarreal también con la salvación recién estrenada.

El otro equipo que le podría adelantar es el Sevilla, que es sexto con 56 puntos y con el que también tiene ganado el 'gol average', pero la única forma de hacerlo sería que el Valencia perdiera en Pucela y el equipo andaluz gane ante un Athletic que se juega la Liga Europa.

Para este encuentro, Marcelino García Toral recuperará al centrocampista francés Geoffrey Kondogbia tras casi seis semanas de baja por una lesión muscular que obligó a operarle en dos ocasiones.

La idea del cuerpo técnico es darle minutos con la mente puesta también en la final de la Copa del Rey que disputará ante el Barcelona el próximo 25 de mayo. Con ese encuentro en mente, también se espera que reserve a Ezequiel Garay, que arrastra molestias musculares desde el partido ante el Alavés del domingo.

El central argentino se uniría así en el capítulo de bajas al ruso Denis Cheryshev, lesionado, y a Kang In Lee, concentrado con Corea del Sur.

En principio, y tras lo visto en el partido ante el conjunto vasco, Jaume Doménech volverá a ser titular bajo los palos en detrimento de Neto para que coja sensaciones de cara a la final de la Copa, en la que el técnico ya confirmó hace tiempo que el valenciano sería titular.

En las filas vallisoletanas habrá cambios importantes respecto a anteriores compromisos, ya que el técnico del equipo, Sergio González, quiere dar minutos a esos jugadores que no han tenido tantas posibilidades durante la temporada pero que han rendido al máximo nivel.

Será un encuentro especial para la plantilla, para el cuerpo técnico, la directiva y, sobre todo, para la afición, tras una temporada muy complicada, en la que el fantasma del descenso apareció en las últimas semanas, pero al que dejaron enclaustrado en el castillo tras los buenos resultados logrados ante Girona, Athletic y Rayo Vallecano.

Eso sí, González advirtió de que, el hecho de que sea un encuentro en el que el equipo no se juega nada, no significa que no se vaya a salir a por la victoria, ya que todos quieren despedir la temporada con el mejor sabor de boca posible, y los jugadores van a querer mostrar toda la calidad que atesoran.

De hecho, dejó claro que la relajación permitirá conceder «libertad» a la plantilla para «hacer cosas» que no se atreverían a ejecutar habitualmente, en lo que respecta al plano ofensivo, si bien apeló a la intensidad defensiva que ha caracterizado su sistema de juego para no perder el control del partido.

La convocatoria será la formada por Yoel, Masip, Antoñito, Joaquín, Moi, Kiko Olivas, Calero, Moyano, Borja, Alcaraz, Keko, Toni Villa, Míchel, Óscar Plano, Waldo, Verde, Ünal y Cop.

Alineaciones probables

Valladolid: Yoel; Moi, Joaquín, Kiko Olivas, Antoñito; Keko, Borja, Míchel, Toni Villa; Verde, Cop.

Valencia: Jaume; Wass, Diakhaby, Paulista o Roncaglia, Gayà: Soler, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Mina.

Estadio: José Zorrilla.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Horario: 16.15 horas.