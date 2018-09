Real Madrid Lopetegui: «El VAR ayuda a dar luz a las jugadas dudosas Julen Lopetegui, en rueda de prensa. / Efe El técnico blanco señaló que «no creo que los premios descentren a los jugadores» para el duelo ante el Sevilla JAVIER VARELA Madrid Martes, 25 septiembre 2018, 14:07

Julen Lopetegui no pierde la sonrisa ni aunque tenga por delante el partido más complicado en lo que va de temporada y se le pregunte por las críticas del Barcelona al VAR tras el partido ante el Girona: «No voy a juzgar lo que dicen otros». Sin embargo, quiso hacer un alegato sobre el VAR, del que dijo que «ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz. No va a ser la panacea porque la perfección no existe, pero realmente mejora lo que había».

«No creo que los premios descentren a los jugadores y estoy contento de que sean mis jugadores los premiados»

Sobre el partido ante el Sevilla, que se presenta como el más complicado en loq ue va de temporada, Lopetegui fue rotundo: «La mayor motivación del equipo es lograr los tres puntos. Un partido tremendamente difícil. Es un reto, un objetivo y ese es el reto y la ilusión, que está por encima de premios». Precisamente la gala de los premios 'The Best' celebrada este lunes en Londres no cree que descentre a sus jugadores. «No creo que los premios descentren a los jugadores y estoy contento de que sean mis jugadores los premiados», señaló el técnico blanco, aunque confesó que «no es lo que más me gusta, pero forma parte del fútbol actual».

Del Sevilla, Lopetegui destacó que «es un buen equipo, muy bien entrenado, con jugadores que se han adaptado muy bien al sistema de Machín». Además, destacó que «dentro de sus sistemas tiene alternativas de ataque y pone en dificultades a todos los rivales. Es un partido que nos motiva y es un reto el poder hacer un gran partido ante un rival que nos lo va a exigir».

Las lesiones y la «desgracia» de Isco

El técnico no quiso pensar más allá del partido del Sanchez Pizjuán y el derbi madrileño del sábado ante el Atlético lo ve muy lejano y cree que sería una error pensar ya en ese choque. «La Liga hay que afrontarla día a día, cada partido hay que prepararlo con mimo y cariño. Nos toca un partido histórico, complejo y difícil. A partir de ahí vendrá el siguiente. No analizamos en base a semanas, sino a partido a partido», comentó.

Y lo hará sin Isco, que será operado este martes de apendicitis aguda. «Esta mañana ha llegado con molestias», desveló el técnico blanco. «Todas las bajas son malas noticias, pero pensamos en las soluciones y tenemos máxima confianza en los jugadores que van a estar», añadió. «Las lesiones y bajas van a existir. En este caso ha sido una 'desgracia', pero son circunstancias normales. Tenemos que afrontarlas con normalidad y con confianza en el jugador que va a salir, en el que va a estar», confesó. Otro que no estará será Dani Carvajal, que «tiene una sobrecarga y vamos a ver cómo evoluciona esta semana». «Hay que verlo cada día», señaló al ser preguntado si podrá estar disponible para el derbi.

El debate en la portería

Y día a día es como se plantea también el tema de la portería. Su pasado como portero puede ayudarle para la gestión de la alternancia de Courtois y Keylor Navas en la meta blanca: «Cuando tomas decisiones tienes todas las experiencias, la de jugador, la de entrenador o la de comentarista... No tiene nada que ver». «La gestión es sencilla, porque tenemos buenas soluciones, también la de Kiko», recordó el técnico.

«¿Courtois y Navas? La gestión es sencilla, porque tenemos buenas soluciones, también la de Kiko»

Más allá de la visita al Pizjuán y la baja de Isco por una apendicitis, el técnico también valoró los premios 'The Best' y la elección de Luka Modric como mejor jugador del mundo por delante de Cristiano y Salah. «Si hay remios perfiero que sean para mis jugadores», señaló antes de nos mostrarse interesado en conseguir algún día el premio a mejor entrenador. «No es algo que me motive, tengo una opinión diferente a vosotros, y en base a qué…», señaló.