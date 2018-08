Primera División El Barça, feliz por los puntos y por salir ileso de la «playa» de Zorrilla Piqué y Umtiti hablando durante el partido mientras Jordi Alba intenta tapar un agujero en el césped del José Zorrilla / AFP Críticas al césped y a LaLiga, que ha abierto un expediente, mientras el Valladolid asume una sanción económica P. RÍOS Barcelona Domingo, 26 agosto 2018, 18:36

El Barça volvió de Valladolid feliz por los tres puntos conseguidos, aliviado por no haber sufrido lesiones en un terreno de juego impracticable y prudente porque sabe que todavía está lejos de su mejor nivel. No se puede decir que el VAR le salvó del empate porque el juez de línea ya había anulado el gol de Keko en el tiempo añadido por fuera de juego, pero la tecnología, como mínimo, sirvió para evitar polémicas al ratificar la decisión. Lo que no impidió la modernidad es que se jugara en un césped horrible, plantado cuatro días antes del partido y que no aguantó ni cinco minutos el peso de las botas de 22 jugadores y de un árbitro.

«Es lamentable jugar partidos así en la que dicen que es la mejor Liga del mundo. Nadie se ha dignado a venir un día antes para comprobar el estado del césped. El campo era lo más parecido a una playa, con muchas irregularidades», comentó Sergio Busquets, en la línea de un Gerard Piqué que no se mordió la lengua: «El partido ha sido trabado por el estado del campo. Si queremos vender el producto fuera, lo primero sería bueno que miráramos lo que tenemos aquí en casa. Queremos ir a Estados Unidos y llevar a los jugadores allí, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable. Es una vergüenza. El riesgo de lesión para los jugadores... es vergonzoso. Creo que los responsables deben tomar cartas en el asunto y que lo arreglen, porque lo de hoy (por el sábado) ha sido lamentable».

Hasta Ter Stegen respondió con rapidez verbal a una pregunta periodística sobre lo que le había faltado al Barça para ser superior al Valladolid y no sufrir: «Un buen campo». Y Ernesto Valverde, que acertó con su diagnóstico en la previa, se soltó: «Ahora que estamos en la deriva de exportar nuestra Liga, quizás habría que arreglar primero lo de aquí. De lo que se trata es de que el juego fluya, más o menos. Ya sé que nos beneficia que fluya, pero es una cuestión de que los que están fuera puedan disfrutar, que no sea un juego de equilibrio para los que juegan, incluso con riesgo de lesión».

Hasta en el Valladolid se asumió lo que pasó. «Si hay una multa será normal», sentenció el presidente, Carlos Suárez, mientras que el técnico, Sergio González, apuntó: «No somos agricultores; nosotros también somos futbolistas». LaLiga ha abierto un expediente, pero la imagen transmitida al mundo ya no se podrá borrar.