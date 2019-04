Cuartos I Vuelta Duelo de desigualdades en busca de unas semifinales soñadas La fe y la ilusión desbordadas inundan la ciudad de Valencia, que recibe a un Villarreal herido en la cita de vuelta de cuartos de Liga Europa JUANJO GONZALO Jueves, 18 abril 2019, 07:54

Con pie y medio fuera de la competición y muchas necesidades de centrarse en el sprint final de la Liga. Así afronta el Villarreal el partido de este jueves en el que visitará Mestalla (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones). Una cita de Liga Europa algo descafeinada que llega en uno de los mejores momentos del Valencia, tras el buen hacer en el partido de ida, cuando los de Marcelino se impusieron por un contundente 1-3 con dos tantos logrados en el tiempo de descuento, inflingiendo la primera derrota a un cuadro amarillo que buscará la reacción épica, en la que se confía a pesar de que las ilusiones ya no son las mismas. Habrá descansos importantes pensando en el partido del fin de semana y el regreso de piezas clave para el equipo como Manu Trigueros o Jaume Costa. Lo que está claro es que no tirarán «ninguna competición», como reconocía el técnico Javier Calleja.

No será tarea sencilla en un derbi regional marcado por el contundente resultado obtenido en el Estadio de la Cerámica. Muy reforzado de ese encuentro salió el portugués Gonçalo Guedes, al que las lesiones no le habían permitido, hasta el momento, seguir demostrando su nivel en la capital del Turia. Sus dos tantos le valieron, entre otras cosas, para ser elegido como uno de los mejores en el once ideal de la UEFA en la cita de cuartos de la Liga Europa. Mestalla pretende que la buena racha continúe para seguir consolidándose y lograr el objetivo de estar en semifinales.

Sueño centenario

En Valencia, con el equipo clasificado para la final de la Copa del Rey y luchando por alcanzar puestos de privilegio en la Liga que le den acceso a la Liga de Campeones, se sueña con hacer algo importante a nivel continental. La vuelta ante el Villarreal será la primera prueba, tras un exigente partido de ida en el que los castellonenses dominaron durante muchos minutos y los de Marcelino esperaron su momento. De lograrlo, estarán un paso más cerca de uno de los grandes anhelos: alzarse con la segunda competición europea.

Antes de nada, espera el cuadro de Calleja, que llega a la cita con motivación extra tras la compleja victoria lograda en el campo del Girona. Se espera ver muchas caras nuevas frente al Valencia, como las de los canteranos Ramón Bueno, Pepe Castaño o el ya conocido Chuca, que se sumarán a la presencia del lateral catalán Xavi Quintillá, quien ya disputó el choque de ida.

Buscarán, con ello, dar la sorpresa en un estadio complicado y que se volcará, en plena Semana Santa, con su equipo en una cita que ilusiona a los che, que sueñan con alcanzar cotas muy lejanas en un año inolvidable, el de su centenario.

- Alineaciones probables:

Valencia: Neto; Roncaglia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Lato; Ferrán Torres, Wass, Parejo, Cheryshev; Gameiro y Santi Mina

Villarreal: Andrés Fernández, Quintillà, Funes Mori, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Cáseres, Trigueros, Morlanes, Pedraza; Gerard Moreno y Raba.

Árbitro: William Collum (Escocia).

Estadio: Mestalla.

Hora y TV: 21:00 horas / Movistar Liga de Campeones.