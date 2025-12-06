El Salvador, sede del Campeonato de España femenino Sub'14 y Sub'16
Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:40
El campo municipal de El Salvador-Gonzalo Espinosa se convertirá del 12 al 14 de diciembre en sede del Campeonato de España de fútbol ... femenino de selecciones autonómicas Sub'14 y Sub'16 de Segunda División (Grupo 1), que disputarán los combinados de La Rioja, Aragón y Murcia.
En total, seis selecciones y hasta 108 futbolistas, con sus respectivos cuerpo técnicos, desfilarán dentro de unos días por las instalaciones logroñesas. En el caso concreto de La Rioja, jugará sus respectivos partidos de la Sub'14 y Sub'16, el viernes 12 de diciembre contra Aragón y el domingo 14 ante Murcia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión