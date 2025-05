Pasado, presente y futuro del DUX Logroño

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 22 de mayo 2025, 07:53 | Actualizado 08:23h. Comenta Compartir

Da igual los momentos históricos que enumeremos en estas páginas sobre el fútbol femenino de la región, en todos y cada uno de ellos aparece la figura de Lorena Valderas. La eterna capitana del DUX Logroñose prepara para vivir una nueva final con el equipo riojano con la madurez de la treintena sobre su espalda y con las tablas de ser la única superviviente de aquel proyecto que catapultó a la comunidad hace siete años a la liga de la estrellas. Este domingo, ante el Cacereño, la futbolista vasca quiere agrandar su legado con otro ascenso.

Lorena nació en Eibar el 2 de febrero de 1994 aunque reconoce que, después de tantos años en la región, se siente como «una riojana más». Lo suyo con el balón era algo innato ya que aprendió a pegarle golpes a la pelota incluso antes de saber andar. Rápidamente supieron apreciar su talento en el equipo de su ciudad, para vestir los colores del Aurrera de Vitoria y del Atlético de Madrid años después. Hasta que en el verano del 2015 una visita en el bar de debajo de su casa de Héctor Blanco y Fernando Martínez, entrenador y director general del DUX Logroño en la actualidad, respectivamente, cambiaría su destino para siempre.

Los datos Fecha de nacimiento 2 de febrero de 1994

Lugar Eibar (Guipúzcoa)

Equipos Eibar, Aurrera de Vitoria, Atlético de Madrid y EDF Logroño

Fichaje Temporada 2015-2016

Momentos clave Ascenso a Primera y final de la Copa de la Reina

Fue llegar y besar el santo ya que en su primera temporada como futbolista de la entidad riojana, el antiguo EDF, se clasificó para una fase de ascenso que terminó perdiendo contra el Betis. «Me remonto a muchos años atrás, pero todavía recuerdo cómo nos temblaban las piernas al ver la grada llena; si que es éramos unas crías», recuerda entre risas la capitana.

A la segunda, en este caso, fue la vencida ya que en el siguiente 'play off' que disputó durante la temporada 2017-2018 se hizo posible el sueño del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Un hito para la carrera de Lorena y para las aspiraciones de toda una comunidad. «Yo creo que ha sido uno de los mejores, por no decir que el mejor, momento de toda mi carrera», asegura. Fue en Madrid, contra el Tacón, con un 1-2 que hacía posible la épica. «Sentimos el calor de nuestra gente allí, porque fueron dos autobuses llenos, si no recuerdo mal; pero al llegar aquí estaba Murrieta llena de gente que se había acercado a ver el hito que habíamos conseguido», rememora con añoranza.

El camino hasta llegar a una nueva oportunidad para ascender a la máxima categoría ha sido enriquecedor para la de Eibar, pero también ha sido un proceso solitario. Y es que, como única superviviente de aquel proyecto que compitió tres años en la élite, ha visto a muchas compañeras quedarse por el camino: «lo que más me duele es que esas jugadoras con las que crecí y viví todo por primera vez hayan tenido que dejar el fútbol por lesiones o que no sigan jugando aquí, porque este tipo de momentos te gustaría compartirlos con ellas».

Echar la vista atrás para recordar a quien formó parte de su camino no implica que la capitana minusvalore su actual vestuario, sino todo lo contrario. «Tenemos un grupo increíble y todas estamos convencidas de que podemos ascender», añade. Sin embargo, Lorena no quiere pecar de confiada, pese que el 0-3 en el marcador les favorezca, ya que «es fútbol, pueden pasar mil cosas...», reflexiona.

Como capitana, tiene claro qué decirle a sus compañeras, muchas de las cuales podrán vivir su primer hito deportivo: «Que estén orgullosas, que valoren esta temporada porque no van a volver a vivir algo así, con este vestuario; puede que la vida de muchas cambie el domingo». Y lo dice con conocimiento de causa. Porque si alguien sabe lo que significa luchar contra viento y marea para poner a Logroño en el mapa del fútbol femenino español, es ella.

