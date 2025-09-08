Ocho minutos de desesperante agonía

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:29 Comenta Compartir

Ocho minutos. Quizá un poco más. Ocho largos minutos necesitó la colegiada Alicia Espinosa para decretar si el derribo de Lorena Valderas a Lucía Pardo era dentro o fuera del área. Decidió que era dentro y por tanto penalti. Nerea Eizagirre marcó con tranquilidad, dio la victoria a la Real Sociedad y endosó la primera derrota al DUX Logroño.

«Nos dicen una cosa y luego hacen otra. Si hay dudas, se cambia el criterio. Es mejor ahorrarme lo que pienso y que sea el estamento arbitral quien valore el trabajo», decía Héctor Blanco, entrenador riojano, en sala de prensa. Ni es el primero en morderse la lengua ni será el último. Las decisiones siguen generando polémica, más allá de si es masculino o femenino o independientemente de la categoría.

Lo cierto es que el DUX había llegado al minuto 90 con empate, el segundo en la temporada, después del firmado ante el Real Madrid. «Habíamos hecho un buen trabajo defensivo, pero no sumamos. Cada vez estamos mejor, si bien necesitamos mejorar los mecanismos ofensivos. No estoy contento con el trabajo en ataque», admitía.

La Real Sociedad disfrutó de la posesión, se acercó más a portería, pero no desbordó, no fue el equipo que ganó a las vinotinto por 4-0 hace poco tiempo. El empate hubiera sido casi un triunfo para las locales si se tiene en cuenta que su próximo encuentro es en Barcelona, el grande de la categoría. «El Real Madrid también es un coco y el calendario es difícil, pero llevamos un punto y el equipo esta bien. Debemos centrarnos para cuando llegue nuestro momento en la Liga», insistía Blanco, que había pasado de puntillas por la acción que significó la pena máxima.

La acción se gestó en una transición donostiarra desde su área con ambos equipos rotos y muchos espacios. Andreia corrió muchos metros con el balón y ya cerca del área riojana se lo cedió a Nerea Eizagirre. Busco entrar entre cuatro jugadoras. Lorena Valderas salió al paso, Nerea la sorteo y fue Lucía Pardo, que estaba saliendo del área, la que acabó sobre el césped. Lorena golpea su tobillo izquierdo.

Espinosa, la colegiada, pitó falta. Pasaban cuarenta segundos del minuto noventa. Apenas medio minuto después, avisaron a la trencilla desde al VAR. Revisión. Las imágenes no son eran los mejores. En unas da la impresión de que Pardo está dentro del área; en otras, pisando la línea; en otras, fuera de la misma. Consultaba Espinosa con su asistente y siete minutos después, 97.04, indicó que era penalti. Desesperación en el banquillo local y alegría en el visitante.

Nerea tomó el mando y el balón. Lo colocó con calma sobre el punto de penalti. Tomó una ligera carrera y con Miralles ya vencida a su izquierda, la capitana txuri urdin anotó ajustado al palo derecho. Gol y celebración. Sin prisa, sin pausa, midiendo el tiempo porque el partido esta acabado. Ese gol llega en el minuto 98.02. Espinosa había añadido seis minutos, pero se vieron alterados por el derribo de Valderas a Pardo y las dudas ante la pantalla del VAR.

El viernes espera en la Ciudad Ciudad el Barcelona (20.00 horas), que suma dieciséis goles en sus dos primeros partidos, a razón de ocho en cada uno de ellos. Primero ante el Alhama y este domingo en Lezama, sobre el Athletic (1-8).

