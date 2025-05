Del EDF al DUX Logroño: la metamorfosis de un sueño

El Cacereño fleta un autobús para el partido del domingo

El Cacereño, rival del DUX Logroño en la final por el ascenso a la Liga F, ha fletado un autobús para que las suyas no estén solas en el crucial partido que se resolverá el domingo en Pradoviejo a partir de las 18.00 horas. Pese que la eliminatoria parece favorecer al conjunto riojano, después de que las pupilas de Héctor Blanco firmasen un sólido 0-3 en la ida a domicilio, el club extremeño no quiere dar el choque por perdido buscando un milagro que les permita consagrar la épica con el apoyo de una parte de su afición. De esta manera, la entidad cacereña buscará replicar el viaje vivido hace unas semanas a Vitoria, donde las suyas eliminaron al Alavés en la prórroga de la semifinal del 'play off' con al menos 70 seguidores en la grada.