El DUX se pone a trabajar para devolver a Logroño a la élite

El 0-3 amasado el pasado domingo en el campo del Cacereño podría hacer despertar la fe hasta en el más agnóstico. Sin embargo, dentro del seno del DUX Logroño prefieren ir con cautela aferrándose a la esperanza comedida de que La Rioja vuelva a tener un equipo en la máxima categoría del fútbol nacional. Al menos, así es como se ha mostrado su entrenador, Héctor Blanco, al analizar el gran resultado que firmaron sus chicas en el partido de ida de la final por el ascenso a la Liga F contra el Cacereño, que le permite llegar con cierta tranquilidad al choque definitivo que se resolverá este domingo en Pradoviejo.

El entrenador analiza la renta con la prudencia que le caracteriza asegurando que, pese a ser «un muy buen resultado», «aún quedan 90 minutos por jugar». «No podemos fiarnos», explica Blanco ya que enfrente tendrán a un «equipo que ya le dio la vuelta al marcador hace dos semanas y eliminó al Alavés». «Sí que es cierto que tenemos la mitad hecha, ahora queda rematarlo», añade.

El DUX Logroño reniega de especular, de ir a por un empate sin goles que le favorece para no asumir riesgos. Y es que su entrenador, asegura que no es la estrategia elegida por su vestuario para el domingo porque directamente «nosotras no sabemos no salir a no ganar». «Nunca ha sido nuestra idea; la idea es ir a por ellas buscando un gol que las mate definitivamente y ese es el objetivo», asevera.

Héctor Blanco tiene claro el planteamiento del partido contra el Cacereño y ve factible su puesta en marcha gracias a unas estadísticas que le respaldan. Tiene entre manos al equipo más goleador de la temporada gracias a su carácter ofensivo, su enorme calidad arriba y su puntería con el balón parado. El domingo, sin echar la vista más atrás, se anotó de nuevo desde la esquina, una de las especialidades de las riojanas este curso. Así lo constata su preparador: «El día de Lleida metimos dos goles, el domingo, también; en liga hemos metido infinidad también y sabemos que en cualquier situación podemos marcar», asegura el técnico riojano.

Está claro que nadie del DUX Logroño quiere quemarse las manos hablando de un ascenso que cada día que pasa parece ser más real, pero sí que confían en estar acompañados en el supuesto de que la historia se repita siete años después. «Llevamos mucho tiempo en el que, tanto el fútbol masculino como el femenino, no da una alegría en La Rioja», lamenta el entrenador a la vez que anima a la afición a que llene las gradas de Pradoviejo (domingo, 18.00 horas) para ayudarlas y guiarlas si la cosa se pone fea así como acompañarlas en una «gran fiesta en caso de que ganemos».

Sin descanso, las jugadoras del DUX Logroño tuvieron su primera sesión de tecnificación, más enfocada a la recuperación física, ayer mismo. Descansan hoy y tendrán entrenamientos matutinos hasta el sábado incluido con ejercicios y supersticiones que han ayudado al grupo durante toda la temporada. «Todos los viernes hacemos un juego de finalización que nos funciona y luego Yui se pone a cantar una canción en japonés antes de salir a entrenar. Hay un gran ambiente y puedo decir que es uno de los mejores vestuarios que me he encontrado en la vida», remata.

La vuelta de la final de ascenso se jugará el domingo en Pradoviejo La clasificación del DUX Logroño en la final de la fase de ascenso de hace una semana y la eliminación de la SDL de la promoción a Primera Federación del domingo hacía sobrevolar la duda de si el conjunto vinotinto iba a solicitar jugar este fin de semana la vuelta contra el Cacereño en Las Gaunas. Pero, pese a que se planteó dentro de la entidad, finalmente este choque crucial para el futuro del equipo capitalino se disputará en Pradoviejo a las 18.00 horas al sopesar que es un campo de sobra conocido por el vestuario al entrenar y jugar en él toda la temporada. La entrada será gratuita buscando llenar las gradas de la instalación municipal para festejar un posible ascenso que está a tan solo 90 minutos de hacerse realidad.