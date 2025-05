El DUX quiere revivir la historia

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 25 de mayo 2025, 08:02 | Actualizado 08:52h. Comenta Compartir

Llegó el día. El DUX Logroño se cita de nuevo con la historia buscando replicar la gesta vivida en el año 2018, cuando el antiguo EDF puso por primera vez a La Rioja en el firmamento de las estrellas del balompié nacional. El conjunto vinotinto está ahora a tan solo un paso de revivir esa mágica tarde de junio con la consumación de un sueño compartido que parece ser cada vez más real. Héctor Blanco, superviviente en el banquillo de aquel ambicioso vestuario, quiere ampliar su legado con su segundo ascenso como entrenador. Aunque para conseguirlo, sus chicas deberán hacer bueno el resultado de la ida contra un Cacereño que viaja a Logroño con todo en juego y sin nada que perder por el camino. Cabeza fría, pies en el suelo y a celebrar a Murrieta.

Tras el 0-3 en Cáceres, todo parece estar a favor de las riojanas. Llegan en la mejor forma física del curso al disponer de toda la plantilla, en el mejor estado mental de la temporada después de una fase de promoción para enmarcar con broche de oro en la ida y en el mejor escenario posible al sentir el arropo de su grada como local en Pradoviejo. Por si fuera poco también les favorece el reglamento ya que en caso de que el rival pudiera forzar la prórroga y las tablas persistieran al final, sería el conjunto vinotinto el vencedor de la final ya que prevalece la posición en la tabla de la fase regular. No habría penaltis.

Sin embargo, dentro del vestuario del DUX Logroño no hay lugar para la euforia. Al menos, de momento. «Todo el mundo da la eliminatoria por hecha y por eso mismo tenemos que poner los pies en el suelo», advierte el preparador con una mezcla de convicción y prudencia. El equipo riojano llega con una ventaja amplia, pero con la memoria fresca. Sabe que el Cacereño ya dio un golpe sobre la mesa en la ronda anterior eliminando en la prórroga a uno de los favoritos al ascenso, el Alavés. «Sabemos que desde el minuto uno van a venir a apretar, a que pasen muchas cosas... y nuestro trabajo será que no pase nada. Queremos que sea un partido normal, que nos convenga», señala Héctor.

Pese a que la idea del entrenador riojano es la de que su equipo no asuma riesgos innecesarios, el ADN competitivo de su vestuario puede que trunque sus planes. «Nunca hemos salido a empatar, no sabemos hacerlo», añade. Muestra de ello son los resultados de esta temporada. Es el más goleador de la liga, letal a balón parado y con una identidad ofensiva que ha forjado a fuego su seña de identidad este curso. «Sabemos que podemos marcar en cualquier jugada. Lo hemos demostrado una y otra vez como pasó en Lérida, el domingo pasado, en liga... No es casualidad», asegura Héctor.

La cita es esta tarde, a las 18.00 horas en Pradoviejo, pero no solo es un compromiso para el equipo, sino también para toda una región. «Llevamos demasiado tiempo sin una alegría en el fútbol riojano; Queremos que la gente venga, que nos ayude si nos toca sufrir y que esté con nosotras si llega la fiesta, lanza el entrenador, consciente del momento que está a punto de vivir.

Este partido es el último peldaño antes de repetir la historia. Es el más alto, el más difícil, pero también el más ilusionante de todos. El DUX Logroño está a 90 minutos de volver a la élite del fútbol femenino. Y si algo ha demostrado este equipo es que cuando la historia llama a la puerta... ellas salen a recibirla.

