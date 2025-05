El Estepona arruina la fiesta blanquirroja

Martín Schmitt Logroño Domingo, 18 de mayo 2025, 20:13 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

El sueño del ascenso a Primera Federación de la Sociedad Deportiva Logroñés quedó hecho añicos. El Estepona, que remontó el gol inicial blanquirrojo de Caro en propia meta, ha derrotado a un conjunto riojano que quedó bloqueado en la segunda parte del partido de vuelta de la eliminatoria del 'play off' de ascenso. Un golpe muy duro para el conjunto que dirige Carlos Pouso, que se despide de los banquillos, y para los numeroso aficionados que vivieron este encuentro desde primera hora de la tarde.

Y eso que la SD Logroñés salió al verde de Las Gaunas con hambre. No sabe especular con el resultado. Ese era el mensaje de Carlos Pouso en la previa: el conjunto blanquirrojo iba a salir a por la victoria. Y en los primeros minutos se volcó sobre la portería de Alfonso Liceras. El Estepona planteaba un 5-4-1 y se encerraba atrás en el inicio. Parecía que el gol local era cuestión de minutos.

SD LOGROÑÉS Oriol, Lazkano (Albizua, 18), Montero (Beñat, 85), Argente, Nacho Ruiz, Castañeda (Sergio Gil, 66), Lamadrid, Castillo, Miguélez (Basurto, 66), Raúl y Álvaro. 1 - 2 ESTEPONA Liceras, Titi, Caro, Candelas, Goma (Mirapiex, 78), Marín, Barroso, Marchena (Keita, 78), Eric Gómez (Blázquez, 86), Jorge, César Gómez (Dago, 55) Goles: 1-0, m. 36, Caro, en propia puerta. 1-1, m. 58, Eric Gómez. 1-2, m. 70, Titi

Árbitro Rezola Etxeberria. Amarillas a los locales Albizua, Pau Miguélez, Basurto y al visitante Keita

Incidencias Más de 2.000 espectadores en Las Gaunas

Lo probaba Castañeda, en el octavo minuto, pero su remate daba en un defensor y se fue al córner. Tras el saque de esquina, el balón quedaba para que Castillo intentara suerte desde el vértice del área, un tiro que Liceras paró y Álvaro no pudo conectar porque estaba en fuera de juego.

Tras esas dos ocasiones, el Estepona se adueñó del balón y el juego se trasladó a campo blanquirrojo, lo que incomodaba al cuadro de Pouso, más acostumbrado a ser protagonista que actor secundario. Se abrió el elenco de la Costa del Sol y la SDL sufrió unos minutos de sofocos, sin ninguna oportunidad clara para el gol, pero con la incertidumbre de no tener el balón controlado. Para colmo, Arman Lazkano, un chaval que desde que Miguel Santos se lesionó la rodilla se ha hecho con el lateral derecho, cayó lesionado. Albizua entró por el defensor y Nacho Ruiz ocupó su parcela.

A la media hora la SDL se sacudió el asedio y volvió a tener la pelota. Y rápidamente llegó el tanto blanquirrojo gracias a una buena habilitación a Raúl Rubio por la derecha que el zaragozano aprovechó para colocarle un preciso centro a Diego Lamadrid, que cabeceó ajustando el tiro, aunque Liceras reaccionó a tiempo. En el rebote, el balón dio en el pie de Caro y entró mansamente a la portería del Estepona.

Con el gol en contra, el Estepona intentó adelantar líneas. La clasificación para la última instancia del 'play off' se le ponía muy cuesta arriba al conjunto de Carlos Cura, que el empate no le valía para pasar a la siguiente fase. Esto serenó a los riojanos, que ajustaron marcas en la retaguardia y trasladó el juego al campo rival. Nacho Ruiz, picó de cabeza un córner desde la derecha y por poco no suma el segundo tanto para los blanquirrojos. Su disparo encontró bien situado a Liceras, un portero de mucha calidad, poco antes de llegar al descanso.

De todo a nada

Tras el paso por vestuarios tocaba rematar la faena a la SD Logroñés. El cuadro riojano se volcó de llenó en busca del tanto que podía sentenciar la eliminatoria y en cinco minutos gozó de tres ocasiones claras para aumentar su renta. Primero fue Pau Miguélez que trató de ajustar al palo izquierdo un remate con rosca. El balón se fue por centímetros. A los dos minutos fue Álvaro García el que se intentó en el área para tratar de fusilar a Liceras, pero su tiro rebotó en un defensor. Y dos minutos después fue Castillo el que sacudió un derechazo raso que impactó de lleno en el palo derecho de Liceras.

Ampliar Pouso consuela a Nacho tras la derrota Sonia Tercero

Pero llegó la sorpresa y en una transición rápida, Eric Gómez se deshizo de Nacho Ruiz y sacudió sin ángulo un balón que se incrustó en el segundo palo de Oriol Martí. Un golazo que enviaba la eliminatoria a la prórroga.

Quedó mareada la SDL con el tanto en contra después de estar tan cerca de sentenciar la serie. Pero lo peor estaba todavía por llegar ya que Eric Gómez vio que tenía más libertad por la izquierda y sacó un zurdazo que despejó un defensa al córner. Del tiro de esquina llegó el mazazo: Titi se libró de la marca y cabeceó centrado un balón que se le escurrió por debajo a Oriol Martí. Las Gaunas quedó helada mientras el exUDL bailaba con el puñado de aficionados llegados desde tierras malagueñas. Un golpe psicológico del que el conjunto de Pouso nunca pudo recuperarse y por el que se despide del ascenso.