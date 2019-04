Baile de salidas y renovaciones

Edu Cadarso no se recupera a tiempo y no viajará a Galicia

El central riojano Edu Cadarso no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión muscular en el isquiotibial que le obligó a regresar de la concentración de los Hispanos júnior la semana pasada. De esta manera, el jugador no viajará a Galicia para disputar el partido del sábado en la cancha del Cangas. La expedición parte mañana a las 09.30 horas.