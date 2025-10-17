LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jiménez defiende a Ricky Rubio. Hiopos Lleida
Baloncesto

Millán Jiménez se consolida en la ACB con el Lleida

El escolta riojano, cedido por el Valencia Basket, está contando con la confianza de Encuentra y está respondiendo con un reseñable rendimiento

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Millán Jiménez quiere aprovechar esta temporada para consolidarse como jugador ACB y está poniendo todo de su parte para conseguirlo.

El calagurritano, de 23 años, ... está siendo un hombre importante en los esquemas de Gerard Encuentra en estas primeras jornadas de la fase regular de la Liga ACB en la que el Hiopos Lleida se ha dado el lujo de derrotar al poderoso Barcelona en el Palau Blaugrana. El escolta riojano colaboró en el triunfo del pasado fin de semana con siete puntos, seis rebotes y diez de valoración en los más de 16 minutos que estuvo sobre la cancha culé.

