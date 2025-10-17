Millán Jiménez se consolida en la ACB con el Lleida

Luismi Cámara Logroño Viernes, 17 de octubre 2025, 07:42 | Actualizado 09:14h. Comenta Compartir

Millán Jiménez quiere aprovechar esta temporada para consolidarse como jugador ACB y está poniendo todo de su parte para conseguirlo.

El calagurritano, de 23 años, ... está siendo un hombre importante en los esquemas de Gerard Encuentra en estas primeras jornadas de la fase regular de la Liga ACB en la que el Hiopos Lleida se ha dado el lujo de derrotar al poderoso Barcelona en el Palau Blaugrana. El escolta riojano colaboró en el triunfo del pasado fin de semana con siete puntos, seis rebotes y diez de valoración en los más de 16 minutos que estuvo sobre la cancha culé.

Jiménez se ha adaptado rápidamente a su nuevo equipo, en el que cumple una nueva cesión tras renovar este verano por tres años con el Valencia Basket. La entidad taronja confirmaba así su confianza en un jugador que llegó al equipo juvenil en 2018 desde el ABQ y que debutó con la primera plantilla en un partido de la Euroliga de la campaña 2019/20 en Milán, lo que le permitió inscribir su nombre en el Mur dels Somnis (el Muro de los Sueños) de L'Alqueria del Basket valenciana, que rinde homenaje a los canteranos que han llegado hasta arriba. La lesión en su tobillo izquierdo frenó su progresión cuando ya estaba integrado como jugador de pleno derecho en el Valencia. Desde entonces, ha trabajado para recuperar su mejor versión en Godella (LEB Plata y vinculado al cuadro taronja), San Pablo Burgos (LEB Oro) y Obradoiro (Primera FEB), firmando temporadas de mérito, como en la última en tierras gallegas (8,9 puntos, con un 42,1% en triples, 3,6 rebotes, 1,4 asistencias y 10,2 créditos de valoración en algo menos de 20 minutos de media por partido). En el Lleida, por el momento, Millán Jiménez ha disputado dos partidos en la ACB, que se suman a los 21 que ya había jugado con su equipo de origen. En algo más de 17 minutos de promedio por choque firma seis puntos (42,9%desde el triple), 3,5 rebotes y 1,5 asistencias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión