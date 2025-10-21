Por los paisajes emocionales de Ana María Matute

Actos literarios y culturales homenajean a la escritora en una semana que culminará en los escenarios de su infancia en Mansilla

Quien no inventa no vive. La frase de la recordada escritora barcelonesa Ana María Matute inspira los actos de conmemoración de su centenario en La Rioja, tierra que fue paisaje emocional de su infancia y también paisaje literario en alguna de sus obras. La semana próxima concentra un variado programa de actos académicos y lúdicos para todos los públicos en Logroño, Mansilla de la Sierra y Villavelayo organizados por el Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán, Universidad de La Rioja (UR) y Zarándula. Son las Jornadas Ana María Matute, un homenaje literario y cultural a una de las grandes narradoras del siglo XX.

El programa comenzará el lunes 27 con el VI Seminario Internacional de La Rioja, en el edificio de Filología de la UR, que, entre otras ponencias, incluirá: 'Sueños rotos y tierras prometidas en 'Luciérnagas'' (Carlos Mata, de la Universidad de Navarra);'Aplicación del modelo de la transdidáctica textual en un cuento de Ana María Matute para Educación Secundaria' (Pilar Couto, Universidad de A Coruña); 'La influencia de la tradición oral en la obra literaria de Ana María Matute' (Nieves Gómez, Universidad de Almería); y el taller 'Ana María Matute en el aula' (Alberto Gutiérrez Gil, Universidad de Castilla-La Mancha).

A lo largo de la semana habrá otras conferencias: 'Ana María Matute, la mujer de papel en su paraíso inhabitado' (Simón Valcárcel, miércoles 29 en la Biblioteca de La Rioja);'Quien no inventa no vive' (María Paz Ortuño, jueves 30 en la Sala Gonzalo de Berceo);y 'El imaginario y el cuento maravilloso' (Gustavo Martín Garzo y Antonio Rodríguez Almodóvar, viernes 31 en la Biblioteca Rafael Azcona).

Del sillón al bosque

Charlas aparte, destacan actividades como la instalación sonora 'El sillón de Ana María Matute' (del lunes 27 al domingo 2 en la Biblioteca de La Rioja), que permitirá acercarse a su voz y sus textos desde una experiencia inmersiva.

También habrá cine, con la proyección del documental 'El bosque de Ana María Matute', dirigido por Josefina Molina para RTVE (martes 28 en la misma Biblioteca), con coloquio posterior en el que participarán vecinos de las Siete Villas.

Y un espectáculo de narración oral, 'Cuándo se empieza a poner el sol en el bosque de Ana María Matute', de la compañía barcelonesa de cuentacuentos Mon Mas (jueves 30, en la Sala Gonzalo de Berceo, con un pase por la mañana para escolares y otro por la tarde para público familiar).

La semana culminará en los escenarios que recorrió de niña la propia escritora. Con un autobús fletado desde Logroño, Mansilla de la Sierra acogerá otras dos charlas de Martín Garzo y Rodríguez Almodóvar, y una tercera de la ilustradora Raquel Marín (sábado 1 en la Casa de Islas). Además, Carles García y Raúl Jiménez ofrecerán la narración 'Los niños tontos' y habrá también un paseo por el pueblo comentado por la compañía riojana Zarándula.

Por último, tanto Mansilla como Villavelayo tendrán visitas por los caminos que recorrió la autora narradas por Zarándula (sábado 1 y domingo 2) y disfrutando de textos de sus obras con dos personajes teatrales.

Estas jornadas son «una invitación a redescubrir la obra de una autora imprescindible que encontró en La Rioja el paisaje emocional de su literatura», dijo este martes Roberto Iturriaga, director de Cultura, al presentar esta programación incluida en el año cultural Ana María Matute. La escritora que vivió inventando.