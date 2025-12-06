Lecciones de chelo y otras lágrimas

Jordi Savall, leyenda vida de la música antigua, debuta a los 84 años al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que rinde así homenaje ... a uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Una persona ejemplar también en integridad. En 2014 el violagambista, director y musicólogo catalán rechazó el Premio Nacional de Música por estar en contra de la política cultural del Gobierno de España y «como revulsivo –dijo– en defensa de la dignidad de los artistas». En una carta al entonces ministro José Ignacio Wert comunicó su decisión de renunciar a esa distinción oficial con «una inmensa tristeza» por sentir que no podía aceptarla sin traicionar sus principios y sus convicciones más íntimas. No todo el mundo entendió su negativa; decir no deja en evidencia, antes que a nadie, a quienes siempre dicen sí.

Mucho antes, en 1943, el violonchelista Pau Casals, también catalán, se negó a tocar para Hitler. El célebre concertista era un republicano español exiliado en la Francia ocupada y el führer estaba emperrado en deleitarse escuchándolo y sometiéndolo. En plena Guerra Mundial, los nazis utilizaban la cultura y la música como arma de propaganda frente al mundo. Precisamente la Filarmónica de Berlín era su ejército más fuerte en ese campo de batalla y los grandes compositores alemanes, prueba de la superioridad aria.

Crítica de teatro

'Música para Hitler' Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio (coautores y director), Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla (intérpretes)

'Hokuspokus' Compañía Familie Flöz (Alemania)'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' Reiner Werner Fassbinder (autor), Rakel Camacho (dirección), Ana Torrent, Aura Garrido, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José (intérpretes)

Teatro Bretón 46.º Festival de Logroño

'Música para Hitler' lleva al teatro este noble episodio histórico con un buen trabajo de escritura dramática de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, sin fisuras pero muy convencional, evitando cualquier riesgo de no gustar a todo el mundo. Son impecables las interpretaciones de Kiti Mánver y Marta Velilla –lamentablemente en personajes femeninos poco aprovechados– y Dani Muriel dando la talla en su duelo frente al siempre grande Carlos Hipólito. La firme dignidad de Casals hace pedazos el fanatismo ciego del oficial nazi, incapaz de entender que la verdadera esencia de la música y de los seres humanos, como una suite de Bach, está en su libertad.

Son las pequeñas grandes victorias de los humildes, esas que casi nunca pasan a la historia, las lecciones más necesarias. Y son las vidas cotidianas, como la que Familie Flöz narra deliciosamente en 'Hokuspokus', las que enseñan que no es tan importante el cuento como el modo en que se cuenta, la forma en que vas viviendo con los tuyos cada uno de estos cuatro días que llamamos vida. Simplemente hechizante el manejo de los alemanes de la paradoja que encierra el arte de dotar de tanta expresividad a un objeto inanimado que cubre el rostro de los actores: el viejo y poético oficio del teatro de máscaras.

Y es que incluso la máscara más impenetrable, el misterio que a menudo oculta la cara de las personas, la prisión de los cuerpos, como maniquís de plástico, es incapaz de contener el llanto. Del también germano Fassbinder, 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' es un drama que con los años ha perdido pegada, pero, gracias al talento de Rakel Camacho en una sofisticada puesta en escena, conserva gran atractivo sensorial. El magnetismo de la icónica Ana Torrent se retroalimenta en la pareja enferma de amor y soledad que forma con Aura Garrido, ambas atrapadas, con Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José orbitando a su alrededor, en un universo brechtiano de mujeres arrasadas. En esa atmósfera de cabaret berlinés y camuflaje emocional de alto diseño, los tragos amargan y suenan a Édith Piaf. Son lágrimas por haber dicho sí.

Ya podía sonar más, como Savall, el silencio de decir no.