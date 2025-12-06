LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de teatro

Lecciones de chelo y otras lágrimas

Jonás Sainz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:29

Comenta

Jordi Savall, leyenda vida de la música antigua, debuta a los 84 años al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que rinde así homenaje ... a uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Una persona ejemplar también en integridad. En 2014 el violagambista, director y musicólogo catalán rechazó el Premio Nacional de Música por estar en contra de la política cultural del Gobierno de España y «como revulsivo –dijo– en defensa de la dignidad de los artistas». En una carta al entonces ministro José Ignacio Wert comunicó su decisión de renunciar a esa distinción oficial con «una inmensa tristeza» por sentir que no podía aceptarla sin traicionar sus principios y sus convicciones más íntimas. No todo el mundo entendió su negativa; decir no deja en evidencia, antes que a nadie, a quienes siempre dicen sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  2. 2 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  3. 3

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  4. 4

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  5. 5 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  8. 8 Ya hay fecha para la repetición del examen de oposiciones del cuerpo de Gestión: el 14 de febrero
  9. 9 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  10. 10

    El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lecciones de chelo y otras lágrimas