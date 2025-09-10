LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D.M.A.

Regulación del tráfico en el puente de la N-111 en Villanueva

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:23

Desde hace más de una semana se ha instalado un semáforo provisional de obra que regula el paso del tráfico rodado por el puente sobre el río Iregua en la carretera N-111 a su paso por Villanueva de Cameros. Según ha informado Delegación del Gobierno, aún permanecerá unos días el paso alterno con motivo de la obra de rehabilitación de la infraestructura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  3. 3 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  6. 6

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  7. 7

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  8. 8

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  9. 9 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  10. 10

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Regulación del tráfico en el puente de la N-111 en Villanueva

Regulación del tráfico en el puente de la N-111 en Villanueva