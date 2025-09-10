Regulación del tráfico en el puente de la N-111 en Villanueva

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

Desde hace más de una semana se ha instalado un semáforo provisional de obra que regula el paso del tráfico rodado por el puente sobre el río Iregua en la carretera N-111 a su paso por Villanueva de Cameros. Según ha informado Delegación del Gobierno, aún permanecerá unos días el paso alterno con motivo de la obra de rehabilitación de la infraestructura.