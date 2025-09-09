El Rasillo estrena su nueva pista de pádel cubierta

Diego Marín A. Logroño Martes, 9 de septiembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

El Rasillo de Cameros estrenó el pasado domingo su nueva pista de pádel cubierta, la primera y única de todo el Alto Iregua. La aportación de 40.000 euros del Gobierno de La Rioja y la inversión económica del Ayuntamiento camerano han permitido sufragar los gastos de la instalación deportiva, que han ascendido a 89.615,31 euros. El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el alcalde de El Rasillo, Rubén Martínez, inauguraron la pista con la presencia de numerosos vecinos de la localidad.

La cubierta permitirá el uso de la pista, que se ubica en la calle Cerraco con un total de 200 metros cuadrados, durante todo el año. Este espacio deportivo se suma a las diferentes instalaciones deportivas de El Rasillo que en los últimos años se han unido al club náutico, como es el 'pump track', el rocódromo y el circuito de orientación.

La construcción de la pista de pádel de El Rasillo se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas del Gobierno de La Rioja que, con una dotación económica que supera los 13 millones de euros, mejora y moderniza numerosos espacios de los municipios de la región, como polideportivos, campos de fútbol, frontones o pistas de multideporte.