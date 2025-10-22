Haro renovará el alumbrado del centro histórico y turístico

Las luces que iluminan el centro histórico y los recursos turísticos municipales serán renovadas próximamente, algo que beneficiará no solo a la imagen de sus ... edificios, sino también al consumo.

Así, el Ayuntamiento de Haro anunciaba la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante tramitación urgente, para la Obra de Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público de Centros Históricos y Recursos Turísticos Municipales.

Esta actuación estratégica, que busca un significativo ahorro energético y una mejora en la puesta en valor del patrimonio municipal, cuenta con un presupuesto total de 222.492 euros.

Esta renovación supondrá una «mejora patrimonial, con un realce en la iluminación de los recursos turísticos»

La obra tiene como objetivo fundamental modernizar las actuales luminarias en los centros históricos y áreas de interés turístico del municipio, transformándolas en instalaciones de alta eficiencia energética.

Este cambio se espera que conlleve un ahorro y el incremento de la eficiencia. «Se producirá una importante reducción del consumo energético municipal», explicaron fuentes municipales.

Además, según anunciaron a través de un comunicado, redundará en una «mejora patrimonial, con un realce en la iluminación de los recursos turísticos y del patrimonio inmueble».

Otro de los factores que se beneficiará es la sostenibilidad, «contribuyendo a la imagen de La Rioja como una región comprometida con la sostenibilidad», según apuntaron.

El proyecto está enmarcado en las medidas de eficiencia energética y se financiará parcialmente a través de subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR), según apuntaron.

2,8 millones en subvenciones

En total, el Gobierno de La Rioja anunció en 2024 una subvención de 2,8 millones destinada a la mejora de la eficiencia energética en la renovación del alumbrado público de centros históricos y recursos turísticos municipales. Una ayuda a la que podían acogerse todas las localidades riojanas por una cuantía máxima de 250.000 de euros, hasta el 100% de la inversión.

Financiadas por los fondos europeos PRTR, fueron subvencionables actuaciones como la mejora de la eficiencia energética en la iluminación de monumentos y edificios históricos, así como la de los cascos urbanos y centros históricos. Para la valoración del proyecto se tenía en cuenta que el municipio solicitante dispusiera de un plan de turismo para contribuir a su desestacionalización.