LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Haro renovará el alumbrado del centro histórico y turístico

El presupuesto destinado a este fin es de 222.492 euros y será financiado parcialmente con fondos europeos

María Caro

María Caro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Las luces que iluminan el centro histórico y los recursos turísticos municipales serán renovadas próximamente, algo que beneficiará no solo a la imagen de sus ... edificios, sino también al consumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8

    La Policía cree que la escena del crimen fue manipulada para simular un robo
  9. 9

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  10. 10 El Corregidor acoge el primer puesto de venta exclusiva de aceite de La Rioja DOP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Haro renovará el alumbrado del centro histórico y turístico

Haro renovará el alumbrado del centro histórico y turístico