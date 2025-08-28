Menudas fiestas con títeres y megatobogán

El titiritero Mario Ezno, con su marioneta Manolo Bolaño, haciendo reír a los niños, niñas y a sus familias en el paseo de Mercadal.

Quien se aburre en fiestas de Calahorra es porque quiere. Con casi 400 actos en el programa y seis peñas (Philips, Calagurritana, El Sol, Riojana, El Hambre y La Moza) ingeniándoselas cada año para divertir al personal resulta muy difícil quedarse en casa. Las celebraciones patronales de la ciudad bimilenaria, que hoy encaran la recta final, cuentan además con planes para todos los públicos. Y en especial, para la gente menuda, a la que poco le importa estos días madrugar para acudir a la plaza a disfrutar de las becerras. «Ya llegará septiembre y veremos si se levantan tan rápido de la cama», bromeaba este jueves algún que otro padre en la capea del coso.

El festejo, como siempre a tope de chavalería (muy a su pesar con toda seguridad para la Fundación Franz Weber, que ya antes de fiestas pidió al Ayuntamiento impedir la entrada a menores a los espectáculos taurinos), dio protagonismo a los recortadores con anillas. Aunque la gran 'estrella' de la mañana fue una de las vacas que logró saltar las tablas y acabó en el callejón.

El plan con los 'menudos' de la casa volvió a ser este jueves un no parar. A las becerras de la plaza le siguió el espectáculos de títeres de Mario Ezno, que la peña La Moza trajo hasta el paseo del Mercadal. El titiritero estuvo acompañado de su famosa marioneta de las redes sociales, Manolo Bolaño, con la que ha conseguido tener más de 3 millones de seguidores en Tik Tok. Un títere de hilo, por cierto, que Mario creó tras un accidente que le postró en la cama.

Nova Óptica, Consentidos y Sagar ganaron los tres premios del concurso de escaparates de la peña El Hambre

Pero las fiestas para los peques en Calahorra no se quedaron solo con marionetas, gigantes o fiestas infantiles en los cuartos de las peñas, sino que fueron a más. Tanto, que plantaron en la calle Grande un supertobogán acuático por el que deslizarse a toda velocidad. Y pese a que el día no estaba como para sacar el bañador, pocos quisieron perderse esta atracción que aportó al programa la peña Philips.

Además de la novedad del tobogán, los más pequeños contaron por la tarde con uno de los clásicos en los actos infantiles de las fiestas como son las marionetas de Maese Villarejo con Gorgorito, la Bruja Ciriaca y compañía.

La orquesta Panorama vuelve esta noche al aparcamiento del Silo con su Epic Tour, de tres horas de duración

El ferial, las cajas de bombetas, el algodón de azúcar y los fuegos artificiales tampoco faltaron en su rutina de las fiestas. Aunque para algunos además de divertirse, quisieron poner su granito de arena. Así se pudo ver a varios de los peñistas más jóvenes de la peña El Sol, que colaboraron en el reparto de la degustación de su sexto festival del sarmiento.

La de este jueves, la cuarta jornada de los festejos, contó también con el tradicional festival de charangas de la peña El Hambre, durante el cual se entregaron los premios a los comercios que mejor han decorado sus escaparates con motivos festeros. El primer premio fue para Nova Óptica; el segundo para Consentidos y el tercero para Sagar.

Y si un acto se está esperando ver en Calahorra con especial interés es la actuación de Panorama, que tanto éxito cosechó el año pasado. La orquesta gallega, con más de 30 años en los escenarios, regresará esta noche con su Epic Tour. Considerada por muchos como mejor orquesta de España, Panorama ofrecerá un espectáculo de música y luces de más de tres horas de duración en el aparcamiento del Silo, a partir de las doce de la noche.

Una hora antes en Valvanera se podrá disfrutar de los fuegos artificiales de Pirotecnia Zaragozana.